Hrad pronajal svůj areál sponzoru Zemanovců. Prezident žádá policii o zrušení kontrol

Prezidentská kancelář naléhá na policii, aby po letech zrušila kontroly na Hradě. Podle zjištění Seznam zpráv tam za týden začnou adventní trhy, které pořádá firma Michala Pechana, jejíž zaměstnanci poslali Straně práv občanů - Zemanovci statisíce korun. Hrad ji z toho důvodu pronajal část areálu. Policie však zatím plánuje kontroly zachovat, navíc Pechanovy firmy stíhá kvůli krácení daní.

Vánoční trhy se na Pražském hradě konaly i v minulosti, pro letošek se však rozrostou. Firma jednatele Michala Pechana kromě prostoru za katedrálou svatého Víta postaví i pódium na druhém nádvoří Hradu. Kolem pódia s kulturním programem vybuduje také stánky s vánočními výrobky.

Pechanova firma zaplatí za sto metrů čtverečních 207 tisíc korun a dalších 600 tisíc dá za 400 metrů čtverečních za katedrálou. Na druhém prostranství bude 29 stánků.

Podnikatel akci pojmenoval České vánoční trhy na Pražském hradě a trhy na druhém nádvoří Hradu nese název České Vánoce na Pražském hradě. Obě by měly začít se začátkem adventního období a skončit 6. ledna.

Podle Seznam zpráv pět Pechanových zaměstnanců poslalo Zemanovcům nejméně 830 tisíc korun. Mezi přispěvateli byl trenér fitcentra Roman Gomola nebo manažerka klubu Jana Bendová, obě společnosti patří Pechanovi. V minulosti se rozhodovalo i o jiných pronájmech částí Pražského hradu právě Pechanovi.

Server oslovil hradního kancléře Vratislava Mynáře, který byl dříve i předsedou Zemanovy strany, i hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. Ani jeden neodpověděl, podobně jako podnikatel Pechan. Novináři požadovali vysvětlení požadavku prezidenta na zrušení bezpečnostních kontrol při vstupu do areálu Hradu a zda nesouvisí právě s vánočními trhy.

Bezpečnostní kontroly přitom požadoval sám Zeman, když v roce 2015 skupina Ztohoven vnikla na střechu Hradu a vyvěsila rudé trenky místo prezidentské standardy. Policie chce kontroly zachovat kvůli trvajícímu riziku útoku.

Pronájem přerušila až epidemie koronaviru

Prostor za katedrálou svatého Víta pronajala správa Hradu Pechanově firmě v roce 2019. Dodává, že tehdy byl pronájem bez tendru a s platností do konce mandátu prezidenta. Hrad se tehdy hájil tím, že smlouva navazuje na předchozí smlouvu z roku 2015.

Novější smlouva přitom obsahovala i velikonoční trhy a letní jarmark, nejen trhy vánoční. Podle zdrojů serveru Pechanovu společnost Astacus prosazoval přímo kancléř Mynář. Proti stánkům měli přípomínky památkáři, přesto Pechan mohl akce provozovat v roce 2020, loni i letos.

Akce přerušila epidemie covidu-19, ale správa Hradu začala vycházet Pechanovi vstříc. Snížil mu například nájemné ze 600 tisíc korun na 250 tisíc kvůli nižšímu počtu stánků. Také mu slíbila, že nebude muset platit, pokud vláda na základě epidemické situace zakáže vánoční trhy úplně. Nájemné mu snížila o sto tisíc také při velikonoční akci.

Astacus v roce 2018 získal do nájmu opravenou restauraci Lví dvůr u vchodu do areálu Hradu. Krátce poté podle informací z transparentního účtu Zemanovců přinesli dva zaměstnanci Pechanova fitcentra 130 tisíc korun v hotovosti do banky a darovali je Zemanově straně. Podnikatel mimo jiné dostal 145 tisíc za catering pro vánoční setkání prezidenta se svými zaměstnanci.

Pechanovy firmy, například Pralinka, Galaxie Production nebo Infiteam, vyšetřují policisté kvůli podezření z fiktivních obchodů. Měli stát připravit o miliony korun na daních, ale samotného Pechana zatím policisté neobvinili.

