Hrad poprvé zpeněží Vladislavský sál. Ikona luxusu Louis Vuitton dá za noc miliony

Vladislavský sál představuje nejprestižnější slavnostní prostor Pražského hradu, je bytostně spjatý s českou státností. Každý rok se tam 28. října předávají vyznamenání při příležitosti oslav výročí vzniku Československa. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že příští týden poslouží zcela jinému účelu. V historii ojedinělému. Prostor si pronajala francouzská oděvní značka Louis Vuitton, pro klienty tam pořádá galavečeři. Zahájí tím výstavu nové kolekce šperků. Je to poprvé, co ve Vladislavském sále takováto komerční akce proběhne.

"Mohu potvrdit, že dne 22. června se ve Vladislavském sále uskuteční galavečeře společnosti Louis Vuitton," sdělil Aktuálně.cz David Šebek, mluvčí Správy Pražského hradu, která se o provoz sídla českých králů a prezidentů stará. Jedna z nejznámějších módních firem světa zaplatí za pronájem prostoru 605 tisíc eur včetně DPH, v přepočtu jde zhruba o 15,5 milionu korun.

Galavečeře pro takový soukromý subjekt se zcela vymyká tomu, k čemu se Vladislavský sál dosud využíval. Každoročně si tam vrcholní státní představitelé v čele s prezidentem republiky připomínají vznik samostatného československého státu, probíhá tam inaugurace prezidenta a v minulosti se tam konal třeba summit NATO. Nejblíže ke komerci má sál ve chvíli, kdy běžní návštěvnici platí vstupné za jeho prohlídku.

Zpravidla na Pražském hradě slouží komerčním účelům jiné prostory, jako jsou Španělský sál, Míčovna či Rudolfova galerie. Podle informací Aktuálně.cz to bude pro Vladislavský sál premiéra.

"Správa Pražského hradu nejspíš hledá cesty, jak zvýšit příjmy. Tomu na jedné straně musíme rozumět, Hrad musí žít, být soběstačný a být výdělečně činný," uvedl pro Aktuálně.cz někdejší mluvčí prvního českého prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček.

Na druhou stranu si není jistý, zda by tímto způsobem měl Vladislavský sál, prostor spojený s českou identitou, fungovat i do budoucna. Kategorického hodnocení se zdržuje. "Je otázka, jestli má sál nastoupit tuto cestu a přidat se k ostatním komerčně pronajímaným prostorám," uvažuje Špaček. "Je to věcí úvahy, v níž nechci být soudce. Doba je ale jiná, když si uvědomíme, co všechno se kolem nás změnilo," dodal.

Potvrzení pozice Pražského hradu v kulturním dědictví

Proč Správa Pražského hradu svolila k zapůjčení sálu pro Louis Vuitton, mluvčí správy Šebek nevysvětlil. Podrobnosti ale plynou ze smlouvy obou stran, kterou Aktuálně.cz prostudovalo. "Správa Pražského hradu (…) s vědomím, že bude spolupracovat se značkou, která je po celou dobu své existence spojena s kulturním dědictvím, zcela výjimečně souhlasila s konáním akce v prostorách Pražského hradu," stojí v kontraktu.

"Správa Pražského hradu vnímá spolupráci jako potvrzení faktu, že Pražský hrad má v celosvětovém kulturním dědictví významné místo," píše se dále ve smlouvě. Louis Vuitton si vybral Vladislavský sál, protože to odpovídá jeho deklarované politice spojovat své produkty s výjimečnými lokacemi. "Součástí hodnot naší společnosti je poskytovat našim klientům jedinečné životní zážitky," získalo Aktuálně.cz vyjádření z pařížské centrály firmy.

Petr Macinka, mluvčí Institutu Václava Klause, kde působí i někdejší hradní kancléř Jiří Weigl, pro Aktuálně.cz uvedl, že si za jeho éry o zapůjčení Vladislavského sálu k podobné akci nikdo ani neřekl. Slavnost v podání Louis Vuitton tam vítá. "Bude se jistě jednat o důstojnou akci v důstojném prostředí," uvedl Macinka. Vzhledem k vysoké úrovni památkové péče si je jistý, že nehrozí jakékoliv znehodnocení prostor. Ostatně v tomto ohledu je smlouva velmi striktní.

Koktejl a večeře pro 340 hostů

Pro koktejl a galavečeři, konané 22. června od 15 do 23 hodin, počítá Louis Vuitton s celkem 340 hosty. Během banketu se jim bude předvádět zmíněná nová kolekce šperků. Kdo se objeví mezi hosty, firma tají. Na diskrétnost dbá i kvůli jejich bezpečí, jednotlivé klenoty mají mít hodnotu milionů eur. "Jsou to klienti Louis Vuitton z celého světa, kteří nakupují tento typ produktů," vysvětlila Aktuálně.cz PR manažerka firmy pro Českou republiku Martina Lowe.

Karlův most nevyšel, Hluboká ano Louis Vuitton si při pořádání svých přehlídek, galavečeří a dalších akcí zakládá na tom, jaké místo si pro ně vybere. Jen v Česku za tímto účelem chtěl dvakrát využít Karlův most, poprvé to bylo v roce 2006 a podruhé o deset let později.

Ani v jednom případě se to nepovedlo. Akce pokaždé ztroskotala na tom, že magistrát nedovolil most uzavřít pro veřejnost. U jiné české památky ale Louis Vuitton uspěl, 8. září 2006 si pro firemní party zamluvil zámek v Hluboké nad Vltavou.

Ve světě pak oděvní značka z Francie pořádala bankety na zámku ve Versailles, na zámku v Louvru, římském paláci Galleria Colonna či v Muzeu současného umění Niterói v brazilském Rio de Janeiro.

Přes 15 milionů korun nezaplatí firma jen za jediný večer, k dispozici jí bude Vladislavský sál včetně zbytku Starého královského paláce dohromady pět dní. Od 19. do 21. června tam budou probíhat přípravy na slavnostní večeři, objekt pak podle smlouvy musí vyklidit do 22 hodin 23. června. Louis Vuitton využije coby zázemí pro občerstvení, technické zajištění akce či šatny i další prostory paláce, jako jsou královské pokoje či Stará sněmovna.

Výstava nové kolekce klenotů se hned 23. června přesune podle zjištění deníku Aktuálně.cz na jiné místo, Louis Vuitton si k tomu pronajal Trojský zámek. Prezentace se tam uskuteční do 28. června. Valnou většinu této doby půjde opět o záležitost pro klienty firmy, poslední den Louis Vuitton pozve i tisk. Pro své potřeby využije sál, konírnu, mramorový salonek, čínské salonky a zahradu.

Trojský zámek poskytla francouzské značce Galerie hlavního města Prahy, která má objekt ve správě. Za jeho zapůjčení zaplatí Louis Vuitton 4,551 milionu korun bez DPH. Galerie další okolnosti spolupráce nekomentovala. "Uvedená prezentace není součástí výstavního programu Galerie hlavního města Prahy, prostory v tomto případě pouze poskytuje za úplatu," sdělila Aktuálně.cz mluvčí galerie Michaela Vrchotová.