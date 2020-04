Hobby markety otevřít mohou a my ne? U nás je větší bezpečí, diví se obchodní centra

Nákupním centrům se nelíbí, že většina obchodů v jejich prostorách smí otevřít až od 8. června. Upozorňují, že pro řadu nájemců to může mít fatální následky. Navíc nesouhlasí s tím, že je na ně nahlíženo jako na hrozbu. Tvrdí, že vzhledem k přijatým hygienickým opatřením patří k nejbezpečnějším a nejčistším veřejným prostorům.

Česko čeká v následujících týdnech postupné uvolňování vládních opatření a otevírání obchodů. Na velká nákupní centra se však dostane až v poslední vlně. Zatímco například provozovny do 200 metrů čtverečních budou smět otevřít už 27. dubna, stejně velké prodejny v obchodních centrech nad pět tisíc metrů čtverečních se budou otevírat až 8. června.

Podle předsedy českého výboru Mezinárodní asociace nákupních center Jana Kubíčka je takový krok diskriminační. A s postupem vlády nesouhlasí i řada provozovatelů nákupních center. "Rozhodnutí vlády o postupném rozvolňování restrikcí nás nemile překvapilo a nerozumíme důvodům, které vedly k odlišnému harmonogramu otevření obchodních center a ostatních retailových provozoven," řekla provozní ředitelka společnosti Unibail-Rodamco-Westfield pro Česko a Slovensko Karolina Šustrová, jejíž společnost v Praze provozuje obchodní centra na Chodově, Černém Mostě a na Zličíně.

"Jednotlivá opatření a časový harmonogram jejich realizace by měla splňovat dva základní požadavky: racionální zdůvodnění významu a účinnosti opatření a rovnost uplatňování ve společnosti," dodal mluvčí olomoucké Galerie Šantovka Juraj Aláč.

Centra si stěžují především na to, že malé obchody mimo nákupní centra budou otevřené, zatímco stejně velké prodejny uvnitř velkých galerií zůstanou zavřené, čímž podle nich dochází k jejich velkému znevýhodňování. Navíc větším obchodům mimo nákupní centra ministerstvo zdravotnictví umožní páskou vymezit nákupní plochu na 200 metrů čtverečních, aby se do limitu vešly. Obchody ve velkých obchodních centrech bez ohledu na svou velikost ale musí vyčkat až do června.

Pro provozovatele nákupních galerií není tato situace bezprostředně finančně kritická, neboť i nadále profitují z nájemného, do ekonomických problémů se však mohou dostat právě samotné obchody, které jsou u nich v nájmu a nyní nemohou prodávat. "Prodlužování této mimořádné situace o téměř další dva měsíce v nás vzbuzuje silné obavy, že to bude mít pro naše nájemce fatální následky," upozorňuje Šustrová.

Majitel obchodů s módou Pietro Filipi a Kara Michal Mička již prohlásil, že uzavření obchodních center až do začátku června je katastrofa. "My máme sotva na to zaplatit část nájemného za březen a duben, další měsíc navíc, kdy bude kompletně zavřeno, je pro nás nepřípustný," řekl Mička.

Například v pražské Galerii Butovice je nyní otevřeno pouze 23 obchodů, což je něco málo přes čtvrtinu všech prodejen. Nájmy však musí platit i ty, kteří kvůli vládnímu opatření nesmí otevřít. Zákonodárci se v těchto dnech zabývají možností, že by podnikatelé mohli požádat kvůli neblahé finanční situaci způsobené epidemiologickou situací alespoň o odklad nájmu.

Moderní centra jsou bezpečnější než obchody ve starých domech

Zástupci obchodních center tvrdí, že s nimi vláda termíny otevření obchodních center nekonzultovala. Věří však, že se jim podaří ji ještě přesvědčit, aby kývla na časnější datum. Odmítají totiž optiku vládního nařízení, podle níž se na ně nahlíží jako na velké potenciální riziko nákazy.

Ony samy se domnívají, že nebezpečí je u nich výrazně nižší než na jiných místech, na která se omezení již nevztahuje nebo se v nejbližších dnech uvolní. Zejména pak zmiňují hobby markety, kterým vláda dovolila otevřít už před Velikonocemi. V řadě z nich se pak tvořily dlouhé fronty a lidé leckdy nedodržovali ani předepsané bezpečnostní rozestupy.

Centra navíc tvrdí, že v době epidemie je nakupování u nich vzhledem k moderním a prostorným budovám a velkým prostorům bezpečnější než u jiných prodejců. "Jsme přesvědčeni, že bezpečnostní a hygienická opatření, která naše centra zajišťují, jsou na výrazně vyšší úrovni než u tradičních obchodů s vchodem z ulice nebo v historických budovách. Důvodem je vybavenost našich budov nejmodernějšími technologiemi a zároveň schopnost zajistit dodržování bezpečnostních pravidel a opatření díky profesionálnímu a vyškolenému personálu," řekla Šustrová.

Řada nákupních center deklaruje, že v době epidemie výrazně zvýšila hygienická opatření. Ve společných prostorách rozmístily volně dostupnou dezinfekci, posílily úklidové služby, které pravidelně myjí a dezinfikují veškeré plochy a povrchy, a snaží se o to, aby návštěvníci dodržovali bezpečné rozestupy.

"V tuto chvíli si troufám říci, že naše obchodní centra patří k nejčistším a nejbezpečnějším veřejným prostorům," prohlásil Petr Brabec, vedoucí managementu obchodních center společnosti CPI Property Group, pod kterou spadá jihlavský City Park, Bondy centrum v Mladé Boleslavi, Nisa Liberec nebo Géčko v Českých Budějovicích.

Otevření obchodů v nákupních centrech nedává podle jejich provozovatelů smysl i kvůli tomu, že už nyní jsou otevřená. Omezení se od začátku vyhlášení nouzového stavu nevztahují na lékárny, banky, ale především na hypermarkety a supermarkety, ve kterých se i za normálního provozu shlukuje největší množství lidí.

Nebezpečí, které přináší shlukování lidí při vysedávání v odpočinkových zónách či v prostorách jídelen a restaurací uvnitř obchodních center, čímž vláda zdůvodňovala v březnu jejich zavření, jde podle provozovatelů minimalizovat. "Riziko trávení volného času v prostorách center je eliminovatelné omezením provozu na obchodní funkci.Jsme připravení takové omezení a z něj vyplývající režim plně respektovat a organizačně zajistit jejich striktní dodržování," řekl mluvčí Šantovky.