Štěpánek stáhl kandidaturu do vysílací rady. Neměl bych podporu hnutí ANO, vysvětluje

Premiér Andrej Babiš považuje volbu Petra Štěpánka za nesmysl, o jeho výběru údajně nevěděl a poslancům řekl, že nechápe, jak se mohl stát nominantem.

Praha - Publicista Petr Štěpánek, původně navržený hnutím ANO do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, stáhnul svou kandidaturu. Ve svém dopisu předsedovi poslaneckého klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi to odůvodnil tak, že by neměl stoprocentní podporu hnutí.

"Před půl hodinou jsem obdržel dopis od pana Štěpánka, v němž píše, že se rozhodl, že nebude kandidovat a odvolává svůj souhlas s kandidaturou," řekl předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Podle Faltýnka se tak rozhodl poté, co mu klub ANO zaslal informace o průběhu jednání. "Když zjistil, že nemá stoprocentní podporu poslaneckého klubu v tajné volbě, tak napsal dopis, že to nemá zapotřebí," dodal Faltýnek. Odmítl však sdělit, jak velká část klubu by pro publicistu pravděpodobně hlasovala. Nového kandidáta do Rady zatím ANO nemá.

Proti jmenování tohoto ostrého kritika České televize se postavila významná část klubu a podle informací Aktuálně.cz je proti i premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. Řekl to na schůzi poslanců ANO.

Klub o Štěpánkovi jednal v úterý dopoledne před začátkem jednání sněmovny. Premiér považuje volbu Štěpánka za nesmysl, o jeho výběru údajně nevěděl a poslancům řekl, že nechápe, jak se mohl stát nominantem.

Už před jednáním klubu se ke Štěpánkově nominaci vyjádřil poslanec Jan Řehounek. "Předpokládám, že nebudu sám, kdo proti němu bude hlasovat. Jeho výstupy směrem k hnutí ANO jsou z mého pohledu tak závažné, že budu mít velký problém, abych pro něj hlasoval," řekl Řehounek a dodal, že mu každý den chodí až 80 mailů, ve kterých ho lidé vyzývají, aby Štěpánka nepodpořil.

"Myslím, že jsme dospělí, asi nechtěl nikoho vyhazovat do vzduchu. Byl to bonmot. Konstruktivní kritika je zapotřebí a je otázka, jestli pan Štěpánek toto představuje. Četl jsem od něj jeden článek a ten byl rozumný, Nelíbí se mi ale některé formy vyjadřování a to ho v mých očích diskvalifikuje," uvedl předseda sněmovny Radek Vondráček.