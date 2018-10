Volební model potvrzuje úpadek levice, na historickém minimu je i TOP 09

Do Poslanecké sněmovny by se nyní dostalo osm stran, vítězné hnutí ANO by podle modelu STEM získalo 83 křesel, druhá ODS by měla 27 mandátů. Neuspěla by TOP 09, která by získala jen 2,1 procenta hlasů. Na historickém minimu jsou také levicové strany – ČSSD a KSČM.

Pokud by se v říjnu konaly volby, suverénně by v nich se 33 procenty zvítězilo hnutí ANO, které by získalo ve sněmovně 83 křesel. Na druhém místě by skončila ODS s bezmála 13 procenty. Jen těsně za občanskými demokraty by se umístili piráti se 12,6 procenty. Účast by se pohybovala okolo 57 procent. Ukázal to říjnový výzkum agentury STEM.

Čtvrté místo by podle STEM obsadila Okamurova SPD s 9,6 procenty. Komunisté si opět pohoršili a s výsledkem 7,4 procenta by obsadili páté místo. Na šestém místě by skončili sociální demokraté se 6,7 procenty.

"Levici se příliš nedaří. Pokles preferencí u ČSSD je dlouhodobý a v menší intenzitě pokles zaznamenáváme také u komunistů," uvedli statistici.

Těsně by se do dolní komory dostali lidovci se 6,4 procenta a STAN s 5,3 procenta.

Do dolní komory by se nedostala TOP 09, která by v říjnových volbách získala jen 2,1 procent.

Proti červnu by nyní do sněmovny proniklo hnutí STAN, které si polepšilo z 2,7 procenta na 5,3 procenta a překročilo by tak potřebnou pětiprocentní hranici. Statistická chyba činí kolem dvou procentních bodů u menších stran, u větších pak kolem tří procentních bodů.

"Za rok od voleb tak po přepočtu na mandáty u hlavních stran vidíme jen dílčí změny, žádné velké zvraty. Mandáty TOP 09 šly nejvíce ve prospěch ANO a Pirátů," dodal STEM.

Průzkum se uskutečnil od 9. do 24. října a zúčastnilo se ho 1011 lidí.