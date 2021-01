Hnilička zůstává šéfem sportovní agentury. Máme osm měsíců do voleb, hájí ho Babiš

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (ANO) složil kvůli porušení protiepidemických opatření poslanecký mandát. Učinil tak v úterý prohlášením přímo na sněmovním plénu. V dolní komoře Hniličku nahradí bývalý místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš. V čele Národní sportovní agentury však zatím zůstává, podporu mu vyjádřili politici i sportovci.

Na Hniličku se snesla kritika potom, co se navzdory vládním omezením proti šíření koronaviru účastnil o víkendu oslavy v teplickém hotelu. Na plénu se omluvil za to, že porušil vládní opatření, a uvedl, že je namístě, aby ze svého jednání vyvodil důsledky. "Udělal jsem chybu, nebyla to moje první chyba a určitě to nebude ani moje poslední chyba," řekl.

Opozice žádá i jeho konec v čele Národní sportovní agentury (NSA). Hnilička dříve sdělil, že o funkci v agentuře se rozhodne podle reakcí ze sportovního prostředí. "Udělám maximum pro to, abych mohl dokončit svou misi, co se týká sportu. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří sportovní prostředí," uvedl.

Většina poslanců sněmovního podvýboru pro sport však podpořila jeho setrvání. Za dostatečné podvýbor považuje, že kvůli porušení protiepidemických opatření Hnilička složil poslanecký mandát.

"My jsme se usnesli, že jeho (Hniličkovo) rozhodnutí je pro nás dostačující, velkou většinou," řekla Věra Procházková (ANO). Podle ní by měl zůstat v čele sportovní agentury. Porušení nařízení nemá podle ní souvislost s Hniličkovou prací. "Tam je to o práci se sportovním prostředním, o organizaci sportovního prostředí, o dotacích. Podle mého názoru to, že složil post poslance, je dostačující," doplnila Procházková.

"Pro mě je velmi důležité, že za poslední dva dny velmi kladně zareagovala spousta sportovních organizací, což beru i jako ocenění své práce. Nicméně jsem si plně vědom své zodpovědnosti a že jsem o víkendu porušil vládní opatření," uvedl Hnilička. Podpořily jej Česká unie sportu i šéfové řady velkých sportovních svazů, například fotbalového, hokejového či atletického, a sportovní legendy jako Jaromír Jágr nebo Barbora Špotáková.

Od postoje předsedy Fotbalové asociace ČR Martina Malíka se ale distancovaly pražské fotbalové kluby Slavia a Sparta, které zároveň Hniličkovo chování zkritizovaly. Další svazy jsou rezervované. Například prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský upozornil, že sportovci šéfa NSA nevybírají.

Na Hniličkově odchodu z agentury netrvá ani premiér Andrej Babiš (ANO), řekl to Deníku.cz. Podle předsedy vlády pracoval Hnilička tři roky na rozjezdu agentury, kterou si sportovci velmi přáli. "Nikomu by teď neprospělo, kdyby se rozjelo kolo spekulací kolem nového šéfa, došlo by k její paralýze," řekl premiér Deníku.

Připomněl, že Hnilička se za účast na oslavě omluvil a rezignoval na poslanecký mandát. "Máme ale osm měsíců do voleb, tak si nemyslím, že by bylo správné ho odvolávat," řekl Deníku.cz. Dodal, že po volbách přijde nová garnitura, která může Hniličku vyměnit.

Hnilička: Práce v agentuře je mým životním posláním

"Já jsem se vyjádřil, že bych tomu dal nějaký krátký čas, aby se vyjádřilo sportovní prostředí, pro které jsme vznikli, pro které sloužím a kterého jsem byl součástí. To jsem bral jako férovou volbu. Spousta lidí kolem sportu si je vědoma, co jsem za poslední tři roky pro sport odvedl, já to beru jako své životní poslání," řekl ke svému setrvání v čele NSA Hnilička.

V hotelu Prince de Ligne se v sobotu večer konala podle Blesku oslava 50. narozenin teplického podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy. Vedle Hniličky se jí účastnili například místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr či bývalý premiér Jiří Paroubek. Organizátor i účastníci porušili několik opatření, hrozí jim pokuta. Policejní prezident Jan Švejdar oznámil, že kvůli účasti odvolá z postu libereckého krajského policejního ředitele Vladislava Husáka.

"Přijel jsem pogratulovat letitému známému a při té příležitosti jsem tam mluvil i s Jiřím Šlégrem a zástupci judistického oddílu, se kterými jsem pravidelně také v kontaktu," uvedl Hnilička.

NSA vznikla v srpnu 2019, kdy se tehdejší vládní zmocněnec pro sport Hnilička stal jejím předsedou. Loni měla postupně přebírat agendu od ministerstva školství, které mělo řízení sportu na starosti před jejím zřízením, ale řešila fungování sportu za koronavirové krize včetně mimořádných dotačních programů. Od letoška rozděluje veškeré státní dotace na sport. Celkem má k dispozici 11,7 miliardy korun, což je zhruba o tři a půl miliardy více než v loňském roce.