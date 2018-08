Hned jsem jí psal, ať to ukončí. Vůbec se mi to nelíbí, kritizoval Babiš Jermanovou v kauze Superb

Televize Seznam minulý týden informovala, že jedno ze dvou služebních aut hejtmanky využívá její muž Jakub Pokorný.

Praha - Premiér Andrej Babiš kritizoval středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) za to, že její manžel využíval služební auto kraje. "To je špatně, tak to nemá být. Mně se to nelíbí," řekl Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády.

Na dotaz, jestli se s hejtmankou sejde či zda z jejího jednání vyvodí důsledky, Babiš neodpověděl. "Já jsem jí psal hned, že tomu moc nerozumím a že to má okamžitě ukončit," reagoval.

Šéf ANO zmínil i tiskovou konferenci hejtmančina manžela Jakuba Pokorného, který před novináři přečetl připravený text a odmítl odpovědět na dotazy. "Myslím, že ta tiskovka se vůbec nepovedla," řekl Babiš.

Pokorný na tiskové konferenci, na které hejtmanka neřekla jediné slovo a pouze stála vedle svého manžela, potvrdil, že autem Superb skutečně jezdil. Hájil se ale tím, že vůz je starý dva roky a má najeto přes 100 tisíc kilometrů. "Je to vůz po bývalém hejtmanovi. Nevybíral jsem model ani výbavu. Bylo to auto služební, hejtmanky, a já jsem nic neřešil. Na toto auto existuje služební smlouva," prohlásil.

Pokorný také řekl, že požádal manželku, aby se auta zbavila. "Moc mě mrzí, že se Jarka kvůli mně dostala do této nepříjemné situace. Požádal jsem ji tedy, aby nás auta okamžitě zbavila. Garantuji vám, že už se žádného předmětu Středočeského kraje nedotknu, kromě své manželky," končil neobvyklé vystoupení manžel hejtmanky.

