Manželství pro všechny má jen malou šanci. Poslanci jsou proti a řeší kompromis

Na jednu stranu se hnutí ANO snaží ve sněmovně prosadit hlasování o manželství stejnopohlavních párů, na druhou by při něm zákon pravděpodobně odmítlo. Průzkum Aktuálně.cz ukazuje, že podpora v dolní komoře chybí. Klíč drží právě největší poslanecký klub, tedy opoziční ANO. Čerstvá vyjádření jeho představitelů ukazují, že se kloní k hlasování proti. Stejně jako zákonodárci vládní ODS.

Už v polovině června naznačil průzkum Aktuálně.cz, že k uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry chybí dostatek hlasů. Redakce oslovila všech 200 poslanců, pro bylo necelých 50, velká část neodpověděla. Otazník panoval především nad nejpočetnějšími poslaneckými kluby, tedy ANO a ODS, proto se Aktuálně.cz blíže zaměřilo právě na ně.

Podle čerstvých vyjádření zástupců obou klubů bude převaha na straně odpůrců. Šance ke schválení se rýsuje jen tehdy, pokud v zákoně slovo manželství nebude. I tak je ale výsledek nejistý.

"Myslím, že spousta těch, kteří neodpověděli, je proti manželství pro všechny, jen se bojí veřejně vystupovat," uvádí poslanec ANO Patrik Nacher s tím, že se odpůrci nechtějí vystavit veřejné kritice. "V klubu jsme se o tom v poslední době nebavili, ale vidím to tak, že třetina manželství podporuje a dvě třetiny spíše ne. Z nich se pak zhruba třetina rozhodne na poslední chvíli. Na přijetí zákona to nevypadá," vysvětluje Nacher, který bude hlasovat proti.

Z klubu ODS dva - ministr kultury Martin Baxa a místopředsedkyně klubu Eva Decroix. "Na vaši anketu jsem se dívala, ale skutečně těžko říci, kolik poslanců by hlasovalo pro manželství. Bude to hodně individuální, jde o to, jak kdo vnímá svět kolem sebe. Já nikoho nebudu přesvědčovat, aby hlasoval jako já," říká Decroix. Jasnou podporu nevidí ani Baxa.

Někteří poslanci se podle ní snaží hlasování odsouvat. "Netvařme se, že se to neděje. Není jim po chuti, aby se to projednávalo, a snaží se to nějakým způsobem oddálit," uvádí Decroix, která upozorňuje, že jde o právo zákonodárců stanovené jednacím řádem sněmovny.

Mezi největší "zdržovače" patří předseda klubu ODS Marek Benda. Nejdéle sloužící český poslanec už v minulém volebním období dosáhl toho, že sněmovna o stejnopohlavních párech hlasovat nestihla. Příznivců zákona bylo tehdy v dolní komoře podstatně více než teď. I tentokrát ležel zákon ve sněmovně bez hnutí celý rok.

Polovina Evropské unie sňatky uzákonila Sňatky stejnopohlavních párů na celostátní úrovni umožňuje 33 zemí světa, z toho 14 v Evropské unii. Většina těchto států jim umožňuje i adopci dětí. Nejnověji schválilo stejnopohlavní sňatky Estonsko, rozhodnutí vstoupí v platnost v roce 2024.

Ze 27 členských zemí EU tyto sňatky uznává Andorra, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Umožňuje je také Velká Británie, která unii v roce 2020 opustila.

Česko uzákonilo v červenci 2006 registrované partnerství, které párům přiznává menší práva než manželství. Komunita homosexuálů, bisexuálů a transgenderových lidí jej považuje za nedostatečné. Parlament začal v listopadu 2018 projednávat novelu, která manželství lidem stejného pohlaví umožní. K závěrečnému hlasování se nikdy nedostal.

"Tehdy byli pro poslanci KSČM i ČSSD, kteří už ve sněmovně nesedí, a také Piráti, kterých je nyní podstatně méně," komentuje situaci Nacher, který byl poslancem i v minulém období. V tom současném jsou největším "dodavatelem" hlasů poslanci STAN, z 33 zástupců je pro většina. Několik hlasů dodá TOP 09, jejíž 14členný klub je v názoru rozdělený, a také všichni čtyři poslanci Pirátů. Zákonodárci KDU-ČSL a SPD jsou jasně proti.

Jestli má novinka šanci projít, tak v podobě kompromisního návrhu, podle kterého by se svazek stejnopohlavních párů nejmenoval manželství. Zaručoval by ale stejná práva, jako dnes mají manželé. "Ve sněmovně to velmi rezonuje," potvrzuje Decroix, podle které někdo ze zákonodárců s takovým kompromisem přijde. "Pro mnohé poslance má manželství symbolickou, hodnotovou úroveň, tento kompromis by mohl být průchozí," říká.

Zástupci ANO potvrzují, že by pro takový kompromis zvedlo ruku hodně jejich členů. "Někteří poslanci čekají na možnost dát stejnopohlavním párům všechna práva a manželství zachovat pro pár muže a ženy," prohlašuje poslankyně Eva Fialová. "V minulém období bylo v našem klubu více poslanců pro manželství, přišla ale řada nových kolegů," popisuje.

Nacher k tomu dodává, že před čtyřmi lety takový návrh ve sněmovně ukázal, zástupci LGBT lidí jej ale odmítli. "Teď bych s ním měl podporu tak dvou třetin našeho klubu. To by suverénně prošlo," říká s tím, že pro takový kompromis je i předseda ANO Andrej Babiš, který na dotaz Aktuálně.cz nereagoval.

I teď jsou ale proti zástupci LGBT komunity, například iniciativa Jsme fér. Její právnička Adéla Horáková zdůrazňuje, že kompromis jde proti hlavní myšlence iniciativy. "Proti tomu, že jsme si všichni rovni, že láska mezi lidmi je jen jedna. Jak by se tvářili politici, kdyby se zítra probudili a někdo jim řekl: 'Všichni můžou vstupovat do manželství, ale ty ne?'" říká s tím, že je proti vytváření dvou kategorií občanů. "Naším cílem je rovné manželství," uvádí.

Jasněji bude ve čtvrtek 29. června, kdy má pokračovat první čtení návrhu zákona, který poslanci začali projednávat už na přelomu května a června. Do debaty se chystají další zákonodárci, není proto jasné, kdy první fáze projednávání skončí. "V koalici jednáme o tom, aby návrh prošel do druhého čtení. To se, myslím, podaří. Co bude dál, uvidíme. Připravuji se na to, že proti manželství bude hodně poslanců," sdělila poslankyně STAN Barbora Urbanová, která patří k těm, kteří se snaží návrh prosadit.

Pokud návrh přes první čtení projde, bude nejméně několik měsíců ve výborech. Teprve pak se dostane do třetího čtení a k hlasování. Kdyby ho poslanci schválili, půjde do Senátu. Ten by ale, vzhledem ke svému konzervativnímu složení, zákon pravděpodobně do sněmovny vrátil. Dolní komora by pak musela najít minimálně 100 poslanců k přehlasování senátního veta. Nakonec by předlohu dostal prezident Petr Pavel. Už dříve přislíbil, že zákon podepíše.

