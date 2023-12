Hladina Labe v Ústeckém kraji stoupá. Třetí povodňový stupeň je na Jihlavě a Sázavě

V úterý ráno meteorologové evidovali povodňový stupeň na více než 140 místech. Povodňové ohrožení bylo na 18 místech. Nejvyšší povodňové stupně budou podle pracovníků ústavu dosahovány především ve středních Čechách a na Vysočině, ale také v části severních Čech. ČHMÚ ve výstraze předpovídá, že Labe v Kostelci nad Labem nebo Ústí nad Labem bude ještě mírně stoupat.

V Ústeckém kraji se v Děčíně připravují na uzavření komunikace od Tyršova mostu směrem do Žlebu. Silnice se zavře, pokud hladina Labe dosáhne šesti metrů, v 07:00 byla na výšce 571 centimetrů. "Strážníci o této možnosti informují tamní obyvatele," uvedla radnice na webu. Město žádá občany, aby respektovali dopravní značení, pokyny strážníků, policistů a hasičů. Od pondělí je uzavřen viadukt v Krokově ulici u Libverdy a stojí protipovodňová stěna v ulici U Přístavu.

V Ústí nad Labem voda z Labe zaplavila část silnice v protipovodňové vaně v Přístavní ulici pod mostem Dr. Edvarda Beneše. Motoristé neprojedou úsekem od kruhového obejezdu pod Větruší směrem na Děčín a musí přes centrum.

Město Louny nechalo v pondělí uzavřít stezku okolo Ohře, protože se voda rozlévá a hrozí sesuv půdy. Na řece v Lounech platí nadále druhý stupeň povodňové aktivity.

Update: Labe cca 25cm před 3. SPA. Protipovodňová vana, která je na hlavním tahu na Děčín, totálně selhala. pic.twitter.com/Ny9TJO5yto — Dandy (@VeseliD) December 25, 2023

V Ústeckém kraji platí ještě první stupeň povodňové aktivity na Ohři v Brozanech na Litoměřicku, na stejné řece ve Stranné na Chomutovsku, na Flájském potoce v Českém Jiřetíně a na Chomutovce. Hladina vody klesla na normální stav v Kamenici na Děčínsku.

V Královéhradeckém kraji byly ráno povodňové stupně na více než 20 místech. Hladina Labe překročila třetí, nejvyšší stupeň stupeň ve Vestřevi, na přehradě Les Království, ve Stanovicích na Trutnovsku a v Brodu na Náchodsku a také na Orlici v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Druhý stupeň byl ráno na čtyřech místech a na dalších nejnižší první, vyplynulo z údajů meteorologů. Rozvodněné řeky komplikují v kraji místy dopravu. Z důvodu zaplavení byly ráno uzavřeny silnice Albrechtice - Týniště nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí - Suchá Rybná.

Na druhém povodňovém stupni byla ráno Úpa ve Zliči na Náchodsku, Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku, Cidlina v Novém Bydžově na Hradecku a Labe na přehradě Labská ve Špindlerově Mlýně. První povodňový stupeň byla ráno například na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří na Rychnovsku.

Zatímco hasiči 25. prosince v Královéhradeckém kraji vyjížděli celkem ke 127 událostech, z toho 109 bylo technických pomocí, které všechny souvisely s počasím a povodňovými jevy, dnes nové událost přibývají ve velmi malé míře, informovala v úterý mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

"Nicméně na mnoha místech byli hasiči v terénu celou noc a prováděli kontrolu vodních toků a čištění vodotečí. Naštěstí nebyla situace natolik vážná, abychom museli například plošně evakuovat obydlená území," uvedla Götzová.

Řeky Jihlava a Sázava jsou na čtyřech místech kraje Vysočina na třetím, tedy nejvyšším povodňovém stupni. Jihlava v Ptáčově a Bransouzích, Sázava v Chlístově a ve Světlé nad Sázavou. Na druhém povodňovém stupni jsou Želivka v Želivi a v Poříčí, Svratka v Dalečíně a Oslava v Mostišti. Vyplývá to z informací hydrologů. V kraji bude v úterý oblačno až zataženo, nejvyšší teploty od sedmi do deseti stupňů Celsia, vyplývá z informací meteorologů. Hasiči v kraji měli v pondělí 163 zásahů, většinou kvůli vodě, sdělila novinářům mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

V pondělí museli hasiči na několika místech kraje upouštět kvůli tání vodu z rybníků. V Mrákotíně na Jihlavsku evakuovali 49 obyvatel domů pod hrází rybníku Řibřid. Voda dopoledne narušila hráz. Hasiči ji zpevnili s pomocí téměř 300 tun kamení. Lidé se tak mohli odpoledne vrátit domů. Dopravní potíže byly v Ledči nad Sázavou. Z koryta řeky se valila voda. Hasiči tam monitorovali řeku v úterý naposledy v 1:32, od té doby v kraji zatím jiný zásah neměli, vyplývá z přehledu jejich zásahů.

V pondělí měli hasiči na Vysočině 163 zásahů. Nejčastěji čerpali vodu ze zatopených sklepů, odstraňovali popadané stromy a monitorovali stavy vodních toků. "Nejvíc událostí řešili hasiči na Havlíčkobrodsku a Jihlavsku," uvedla mluvčí hasičů.

V Libereckém kraji hladina Jizery v Jablonci nad Jizerou pozvolna klesá. Po překročení třetího, nejvyššího stupně povodňové aktivity, se v noci dostala na druhý stupeň. Ten platí na řece také v Železném Brodě na Jablonecku. Na nejvyšším stupni už není ani Kamenice v Plavech na Jablonecku. V kraji platí druhý povodňový stupeň nadále na Ploučnici na Českolipsku.

V České Lípě podle informací na webu města v noci na úterý klesla hladina vody v Dobranovském potoce v Písečné pod druhý povodňový stupeň a nadále klesá. Radnice upozornila občany, že kvůli podmáčené půdě a popadaným stromům je uzavřena stezka na Holý vrch.

První povodňový stupeň platí v regionu ještě na Ploučnici ve Stráži pod Ralskem, v Mimoni a na Robečském potoce v Zahrádkách na Českolipsku. Stejný stupeň platí také na Jizeře na Semilsku či na Lužické Nise v Liberci a na Řasnici ve Frýdlantu. Hladiny těchto menších toků nestoupají.

V Libereckém kraji meteorologové předpovídají zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, na horách i možnost trvalejších srážek. Nadále upozorňují na to, že vlivem tání sněhu se budou zvedat hladiny toků místy s dosažením stupňů povodňové aktivity.

26.12.2023 v 02:15 vystraha CHMU: Povodnove ohrozeni, Povodnova pohotovost, Povodnova bdelost. Od 26.12. 02:13 do odvolani. CZ. Vice na https://t.co/7Dw6hC7ZUL pic.twitter.com/2XNRgenenz — Český hydrometeorologický ústav_VYSTRAHY (@vystrahy) December 26, 2023

První stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost, platí ráno ve Zlínském kraji na čtyřech místech. V pondělí večer šlo o šest stanic. Zvýšení hladiny toků zapříčinily srážky a rychle tající sníh. Ve všech případech jde podle meteorologů na tocích o setrvalý stav, vyplývá to z informací ČHMÚ. Zástupci Povodí Moravy očekávají dnes pozvolný pokles hladin, informoval mluvčí povodí Petr Chmelař. Hladiny podle něj mohou ještě narůstat dotokem v dolních úsecích vodních toků.

První stupeň platil k 08:00 i nadále na řece Moravě v Kroměříži, ke hladina dosahuje 457 centimetrů, což je na rozhraní prvního a druhého povodňového stupně. Hladina Moravy se několik hodin drží na stejné úrovni. Bdělost zůstává také na Moravě ve Spytihněvi, kde hladina dosahuje 465 centimetrů a i tam jde o stav setrvalý. Bdělost platí také na odtoku pod vodní nádrží Karolinka a na Bystřičce nad nádrží.

Problémy v Moravičanech i na jihu Čech

V Olomouckém kraji hladina řeky Moravy v Moravičanech na Šumpersku zůstává i v úterý ráno ve třetím povodňovém stupni, jde však již o setrvalý stav, voda již nestoupá. Druhý povodňový stupeň již v regionu na žádném místě neplatí. První stupeň, tedy bdělost, je dnes ráno na 11 místech, vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Na několika místech v regionu jsou zaplaveny silnice.

Hladina v Moravičanech dosahovala v 7:40 úrovně 331 centimetrů, ve 02:00 ráno to bylo 340 centimetrů. Od té doby je výška hladiny s nepatrnými výkyvy setrvalá. První stupeň platí v Habarticích, Lošticích a v Raškově na Šumpersku, kde je stav rovněž setrvalý, a také na Moravské Sázavě v Lupěné, kde však hladina toku již postupně klesá. Na Olomoucku se bdělost stále týká Oslavy v Dlouhé Loučce, Oskavy v Uničově, Bystřice ve Velké Bystřici a Moravy v Olomouci - Nových Sadech. I na těchto místech zůstává hladina v posledních hodinách na stejné úrovni.

První povodňový stupeň stále platí také v Kokorách na Přerovsku a na Blatě v Klopotovicích na Přerovsku, nadále zůstává rovněž na Romži v Polkovicích na Přerovsku, kde však již hladina postupně klesá.

Zvýšené hladiny rozvodněných toků způsobily na některých místech v kraji problémy v dopravě. Podle dopravních informací policie je uzavřena vozovka v obou směrech mezi Štarnovem a Štěpánovem na Olomoucku, kde se vylil potok z koryta. Dočasně uzavřena je také silnice na výjezdu z obce Libina na Šumpersku, kde se vylil z břehu na komunikaci rybník Dolní Libina. Uzavřen je i zaplavený podjezd na silnici u obce Hynčina na Šumpersku a zavřena dál zůstává zaplavená silnice mezi obcemi Lukavice a Bohuslavice na Šumpersku.

Na jihu Čech jsou na několika místech řeky na druhém povodňovém stupni, znamenajícím pohotovost. Jsou to Nežárka v Hamru a Lásenici, Lužnice v Klenovicích a Moravská Dyje v Janově. Vyplývá to z informací hydrologů. V kraji dnes nebudou téměř žádné srážky, tání sice bude pokračovat, ale situace by neměla být dramatická, uvedla Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě v pondělí ráno byly toky na několika místech kraje na nejvyšším povodňovém stupni.

"Z meteorologického hlediska už by to mělo být v pohodě, dnes budeme prakticky beze srážek. Bude ještě hodně teplo a bude foukat, takže tání bude pokračovat, ale už to nebude nijak dramatické, už se k tomu nebudou přidávat srážky. Tím, že jsou na Nežárce a v Klenovicích dvojky, myslím, že to bude pokračovat směrem dolů. V Bechyni už to taky klesá," řekla meteoroložka. V kraji bude dnes oblačno až zataženo, přeháňky ojediněle zejména na Šumavě, nejvyšší denní teploty sedm až deset stupňů nad nulou.