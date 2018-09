před 44 minutami

Do politiky by se chtěl probojovat i starší bratr šéfa SPD Tomia Okamury Hayato. Ten kandiduje do Senátu za KDU-ČSL s podporou zelených v Praze 8. V horní komoře by se chtěl zaměřit na bezpečnost a roli Česka v Evropské unii a NATO. Podporu mu vyjádřili i exministr kultury Daniel Herman, kněz Tomáš Halík nebo europoslanec Pavel Svoboda. Okamura opakovaně kritizoval svého bratra Tomia, který podle něj po boku dalších evropských nacionalistických a populistických politiků usiluje o rozbití EU a inklinuje k putinovskému Rusku. Na dotazy čtenářů bude Hayato Okamura odpovídat v pondělí od 10 hodin.

Rozhovor s Hayatem Okamurou Hayato Okamura odpovídá čtenářům v pondělí od 10 hodin Vaše otázka Jméno Napište číslicí dvacettři Otázka Otázky je možné pokládat do 10.9. 10:45 Aktualizovat 0 Položené otázky ? Libi - Dnes 18:08 Není vám trapné shazovat bratra a šplhat po jeho zádech do funkce? Co ještě jste schopný pro funkci obětovat?