S požárem mrazíren v Mochově bojuje 40 jednotek hasičů, zatím marně. Škoda dosáhne 100 milionů

Hasiči požár stále nemají pod kontrolou. Na místě zasahuje 40 jednotek, což znamená 120 až 150 hasičů.

Mochov (u Prahy) - V bývalém areálu mrazíren v Mochově u Prahy zachvátil jednu z plechových hal požár, škoda by mohla být kolem 100 milionů korun. K ohni postupně přijelo až 150 hasičů, s plameny bojují pomocí výškové techniky. Zejména kvůli problémům s dopravou vody museli vyhlásit zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích. Zásah se zatím obešel bez zranění, řekl mluvčí krajských hasičů Petr Svoboda.

Kolem 14:00 hasiči stále neměli požár pod kontrolou. Podle Svobody je ale jisté, že se plameny už nerozšíří mimo budovu. Hala byla kompletně zasažena a zřejmě bude nutná její demolice. Škodu majitel odhadl na 100 milionů. Na místě zasahuje už přes 40 jednotek, podle Svobody jde o 120 až 150 hasičů.

Zásah podle mluvčího potrvá určitě do soboty. Pokud půjde vše dobře, vyšetřovatel by se na místo mohl dostavit v sobotu dopoledne. Okolí mrazíren zahalil hustý dým, obecní rozhlas lidi vyzývá, aby nevětrali. Na nedaleké dálnici D11 jezdí řidiči kvůli požáru omezenou rychlostí.

Hasiči se špatně dostávali k hořícímu zateplení haly. Na místo proto dorazili v rámci výpomoci i pražští hasiči, kteří sem dopravili takzvanou Kobru, speciální hasicí zařízení, jež dokáže vodním paprskem prořezávat sendvičové konstrukce hal. "Udělá to díru a pak to dokáže hasit, takže nám to hodně zjednodušuje přístup do míst, kam se nemůžeme dostat," uvedl Svoboda.

Na místě pracuje i chemická laboratoř, která monitoruje koncentraci zplodin v ovzduší. Podle Svobody zatím nezaznamenala zvýšené hodnoty.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně. Čtvrtý je nejzávažnější, bývá vyhlašován v případech, kdy oheň ohrožuje více než tisíc lidí, celé obce nebo plochy území nad jeden kilometr čtvereční. Loni byl zvláštní stupeň poplachu vyhlášen u požáru motorestu Čtyři kameny poblíž dálnice D10 nedaleko Hlavence u Prahy.

V roce 2012 hasiči v areálu bývalých mrazíren už likvidovali požár jedné z hal, příčinou byla nedbalost. Při rozebírání konstrukce prázdného objektu byly porušeny požární předpisy. Rozsáhlý požár likvidovali hasiči v areálu mochovských mrazíren také o dva roky dříve, kdy se vznítila bývalá výrobní hala.