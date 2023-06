Klienti přišli o 143 milionů. Policie stíhá advokátku z Prahy, ve vazbě byla s dcerou

Policie ve výjimečném případě stíhá pražskou advokátku a její dceru kvůli zpronevěře. Podle kriminalistů pro vlastní potřeby zneužily peníze, které jim do úschovy svěřili jejich klienti. Jde o několik desítek podvedených lidí. Obě ženy putovaly po zahájení trestního stíhání do vazby. Soud se vzhledem k výši trestní sazby obával jejich útěku do zahraničí. Aktuálně.cz popisuje nový vývoj v kauze.

Pražská advokátka Hana Suková sedí od loňského 14. září ve vazbě, spolu s ní tam soud poslal i její dceru Pavlu Marešovou. Ta působí u matky jako advokátní koncipientka. Vyšetřovatelka z pražské hospodářské kriminálky je tehdy obvinila kvůli zneužití 50 milionů korun, o které prý připravily jedenáct klientů.

Suková se coby advokátka věnovala především obchodům s realitami, pomáhala je uzavírat. Spolupracovala s několika realitními kancelářemi. Na konci transakcí přebírala do úschovy peníze klientů, kteří si pořídili novou nemovitost. Spravovala je do doby, než prodávající převedl majetek klientům do jejich vlastnictví. Pak mu měla platbu poslat.

Loni v září však vyšlo najevo, že Suková tak neučinila a s penězi naložila pro své potřeby. A policie začala konat. "Skutek je vyšetřovaný jako trestný čin zpronevěry," sdělil Aktuálně.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, jež vyšetřování dozoruje. Od té doby se případ podle zjištění Aktuálně.cz vyvinul.

Pozastavení výkonu praxe

Především dramaticky narostla škoda, kterou vyšetřovatelka eviduje. Zvýšil se také počet pravděpodobně podvedených klientů. "V tuto chvíli je škoda 143 milionů korun," sdělil redakci mluvčí pražské policie Jan Daněk. Počet lidí kriminalisty vedených jako poškozených stoupl na vyšší desítky, už jich je téměř sto.

"Vazebně je stíhána jedna fyzická osoba," přidal další novinku mluvčí pražských žalobců Cimbala. V cele zůstává Suková. Podle zdrojů Aktuálně.cz ale státní zástupce propustil z vazby její dceru Pavlu Marešovou, na svobodě je od konce dubna. Nesmí však opustit Česko.

Advokátka s dcerou po zatčení odmítly vypovídat. U Sukové, jíž je letos 77 let, mlčení trvá. Oficiálně v jejím případě zůstává coby vazební důvod obava, že by se před trestním stíháním skrývala. Její dcera však s vyšetřovatelkou začala spolupracovat. Každopádně ani jedna z nich nemůže vykonávat praxi.

"Haně Sukové byl pozastaven výkon advokacie, a to v návaznosti na zahájení trestního stíhání z důvodu možné zpronevěry finančních prostředků uložených v její advokátní úschově. Ze stejných důvodů má pozastaven výkon praxe její koncipientka Pavla Marešová," uvedla Česká advokátní komora obratem po jejich obvinění.

Nejvážnější porušení advokátní povinnosti

Peníze měly obě ženy zneužívat nejméně od loňského července do loňského září. Výrazným případem je pořízení nemovitosti v pražských Hodkovičkách, kupující při něm svěřil advokátce do úschovy osm milionů korun. Druhá strana převedla majetek v katastru nemovitostí na jeho jméno, peníze od Sukové za to však prodávající neobdržel.

Podle informací redakce policie pracuje s několika verzemi, jak Suková s penězi naložila. Investovala je do patentů, případně do nákupu kryptoměn. Jejich cestu by mohla vyšetřovatelce objasnit propuštěná koncipientka. Jisté přitom je, že policie ze zpronevěřených peněz nezajistila ani korunu.

Nejasný je motiv advokátky. Během praxe s ní neměli klienti problém, ke zlomu došlo až v jejích 76 letech. Zda za jejím jednáním stál někdo další nebo se pro někoho jiného pustila se svěřenými penězi do nelegálních operací, není zřejmé. Sukové a její dceři v případě uznání viny hrozí až deset let vězení. Vyšetřování se uzavře nejdříve na konci roku.

"Advokáti nejsou oprávněni nakládat s prostředky složenými do úschovy jinak než v souladu s písemnou smlouvou o úschově uzavřenou se účastníky transakce, k níž se úschova vztahuje. Neoprávněné nakládání s prostředky klientů při výkonu advokacie je jedním z nejzávažnějších porušení povinností advokátů," uvedla mluvčí komory Iva Chaloupková.