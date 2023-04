Guru Jára odsouzený za znásilňování nezískal registraci jako náboženská společnost

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) doufá, že ke zvládnutí migrační vlny v letošním roce budou stačit stávající opatření a nebude nutné znovu zavádět kontroly na hranicích se Slovenskem. Jejich zavedení ale nevyloučil. Dnes to řekl ve videu, které zveřejnil na svém twitteru. Kvůli nárůstu migrace zejména ze Sýrie zavedla česká vláda kontroly hranic se Slovenskem loni v září, trvaly do začátku února.

"My se budeme snažit vydržet tak dlouho stávající režim, tedy společné kontroly už na Slovensku, abychom hranice zavírat nemuseli," řekl Rakušan. "Ale slíbit, že se tak nestane, to v tuto chvíli úplně říct nemůžeme," doplnil. Připomněl, že loni se uprchlíci zejména snažili dostat přes Českou republiku do jiných zemí.