České slabiny v boji s covidem. Málo testů, utajování kontaktů, nedostatečná opatření

Ačkoliv neexistují přesná čísla toho, kde se lidé nejčastěji nakazí, protože to z řady případů nelze zjistit, ze statistik i tak jednoznačně vyplývá, že nejrizikovějším místem pro přenos viru je spolu s rodinou zaměstnání. Na malém prostoru se často potkává velký počet lidí, kde navíc v případě setrvání po dobu několika hodin klesá i účinná ochrana v podobě roušek a respirátorů. Nekontrolovatelnému šíření nákazy by mohlo zabránit pravidelné testování zaměstnanců, které by mohlo nakažené včas odhalit a izolovat.

Méně než jeden kontakt nahlásí v průměru nakažení lidé hygienikům. Výzkum projektu Život během pandemie přitom ukazuje, že lidé se za jeden týden po dostatečnou dobu ocitnou v rizikové blízkosti 13 lidí. Lidé tak nehlásí všechny své kontakty, často je o to totiž jejich známí žádají. Nechtějí do karantény, což by znamenalo významná omezení a mimo jiné i nemožnost pracovat, což obnáší i snížení mzdy na 60 procent. Právě izolace rizikových kontaktů a jejich testování jsou ale důležité pro to, aby se u nich nákaza odhalila včas a virus se tak dál nešířil. Lidé totiž mohou být nakažení, aniž by o tom věděli. Výzkumy však dokazují, že i lidé bez příznaků jsou infekční.

0 % Procento případů, které hygienici za poslední týden vyřešili do 24 hodin 0 Průměrný počet vytrasovaných rizikových kontaktů na jednoho nakaženého 0 osob Průměrný počet blízkých kontaktů za týden podle průzkumu projektu Život během pandemie

6311 Nedořešené kontakty za posledních 14 dní 64 % V kolika procentech se hygienici dovolají

Co říká ministr zdravotnictví Jan Blatný?

Jan Blatnýministr zdravotnictví

Co říkají odborníci?