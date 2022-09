Čtyřnásobný prezident T. G. Masaryk. Naposledy mu už museli napovídat slova slibu

A stručně Kramář volbu hned poté uzavřel: "Prohlašuji tedy profesora dr. Tomáše G. Masaryka jednohlasně zvoleným prezidentem Československé republiky." Stát dostal prezidenta, který v jeho čele zůstal sedmnáct let a který se stal jeho ikonou.

Když na poslance přenesl svůj nakažlivý zápal, přikročil k činu. "Nyní musíme vykonati něco, co opravdu již dozrálo," prohlásil. A vybídl kolegy: "Prosím vás, abyste prvním prezidentem Československé republiky zvolili Tomáše Masaryka."

"Nám všem dmou se prsa radostí, hrdostí a pýchou nade vším, co v hrozné válce dokázal náš národ. Od první chvíle, kdy rozpoutala se lítice válečná, věřil a doufal, že nyní konečně dojíti musí své svobody a samostatnosti," deklamoval v úvodu proslovu. Ve stejném duchu pokračoval a poslance postupně dostával do varu.

Úkolem Revolučního národního shromáždění, složeného z poslanců zvolených do rakouské říšské rady, bylo postavit do čela nové země oficiální politickou reprezentaci.

Český novinář a komunistický politik. Řadu let žil v Maďarsku, kde se účastnil komunistického převratu. Na Slovensku vyhlásil dočasnou Slovenskou republiku rad. V roce 1921 se pokusil emigrovat do Sovětského svazu, ale byl zatčen a obviněn z vlastizrady.

Československý politik a meziválečný poslanec za KSČ. Před vstupem do politiky se živil jako krejčí. Během první světové války byl na východní frontě zajat a v zajetí ho ovlivnila bolševická ideologie, po válce pak pomáhal založit KSČ.

Předseda sněmovny Tomášek pak dal najevo svůj nekritický obdiv k Masarykovi. "Volba rozhodla samozřejmě pro vás. Bylo to přirozeno. Či mohlo býti o tom vůbec nějakých pochybností? Jistě ne," začal a v celém projevu pak Masaryka chválil. "Nezbývá mi, než abych vám co nejvroucněji blahopřál a ujistil vás současně city prosté občanské oddanosti, tím ryzejší, tím větší a tím krásnější, jelikož plyne na jedné straně z hluboké vážnosti a na druhé straně z vroucí lásky k vám," řekl.

Masaryk nakonec získal 284 hlasů, potřebná třípětinová většina činila 247. Českoslovenští poslanci ho odměnili bouřlivým potleskem, staronový prezident pak přišel do sněmovny složit slib. Řada německých poslanců v tu chvíli jednání demonstrativně opustila.

Ti dali najevo svou nelibost už ve chvíli, kdy předseda sněmovny, sociální demokrat František Tomášek, ohlašoval způsob volby prostřednictvím vhození hlasovacích lístků do volební urny. Pokřikovali na něj, že mluví jen česky a že mu nerozumějí.

Pro Československo to byla doba euforie ze vzniku nového státu i oddechu po válce s bolševickým Maďarskem. Volbu ale také poznamenala ukřivděnost německých zákonodárců.

V roce 1920 parlament prezidenta republiky poprvé skutečně volil v pravém slova smyslu – podle ústavy a na sedmileté období. Volba se konala několik týdnů poté, co se na vlajku země dostal modrý klín.

Průběh prezidentské volby 27. května 1927

Prezidentská volba se v roce 1927 konala v ustálených politických poměrech a za poměrně dobré hospodářské situace, což se projevilo i na jejím průběhu. Ubylo revolučního nadšení v projevu předsedy sněmovny, přibylo naopak formalit, které volbu provázely.

Samotná volba byla nicméně velmi napínavá. Podle historika Antonína Klimka byl Masaryk rozhodnutý kandidaturu vzdát, pokud by v prvním kole neuspěl. To reálně hrozilo, protože bez hlasů od německé opozice, komunistů, národních demokratů a slovenských nacionalistů by na ústavou předepsané tři pětiny přítomných zákonodárců nedosahoval.

Prezident také zvažoval myšlenku, že by místo něj kandidoval Edvard Beneš, který ale neměl příliš velkou podporu a kromě toho byl ve druhé polovině roku 1926 vážně nemocen.

Nakonec se voleb účastnili dva lidé: Masaryk a protikandidát za komunisty Václav Šturc. Spekulace médií o dalších kandidátech se nenaplnily.

Předseda sněmovny, agrárník Jan Malypetr, věnoval před volbou samotnou hodně času vysvětlování procedury a odlišnostem různobarevných obálek, určených pro případná další kola volby. Atmosféru narušovali komunističtí poslanci, rozezlení kvůli tomu, že jeden z nich, Nikolaj Sedorjak, byl uvězněný a nemohl se volby účastnit.

Masaryk nakonec získal podporu německé sociální demokracie, díky níž se dostal přes potřebnou třípětinovou hranici – ta činila 261 hlasů, pro dosavadního prezidenta jich bylo odevzdáno 274. Masarykovi volitelé aplaudovali, komunisté a poslanci německých stran kritických k Masarykovi jednání demonstrativně opustili.

Staronového prezidenta přivítal předseda sněmovny, agrárník Malypetr. "S upřímnou radostí vítám a pozdravuji vás v dnešním Národním shromáždění, které po uplynutí sedmi let znovu zvolilo vás prezidentem republiky. Opětovná volba vaše je výrazem naší úcty i vděku a je zároveň projevem důvěry ve vaši přísnou spravedlnost a nestrannost, od níž může všecko obyvatelstvo i v budoucnosti vždy očekávati stejně laskavou péči a blahovůli," řekl hlavě státu, která do sněmovny přišla složit prezidentský slib.