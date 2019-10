Gottovo jméno by mohl nést most, stanice metra D nebo velký sál v Lucerně

Pražští politici přicházejí s návrhy, které místo v Praze by mohlo nést jméno zesnulého Karla Gotta. V první městské části je podle jejího místostarosty Petra Hejmy (STAN) několik možností, jít by mohlo mimo jiné o pojmenování velkého sálu Lucerny.

Dalším územím, kde by mohlo některé místo nést zpěvákovo jméno, je Praha 5, ve které žil. Na internetu se objevil ve veřejné diskusi nápad dát Gottovo jméno některé ze stanic plánovaného metra D. Návrhy se bude 23. října zabývat místopisná komise rady hlavního města, která bude předem chtít, aby se k nim vyjádřila Gottova rodina, řekla předsedkyně komise Eva Novaková.

Jméno Karla Gotta by mohlo být přiřknuto mostu vedoucímu od Národního divadla na Slovanský ostrov, kde stojí Palác Žofín. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) o tom jedná s místostarostou Hejmou. Ten informaci potvrdil. Hlubuček chce také se zástupci Pražské vodohospodářské společnosti a Pražských vodovodů a kanalizací probrat možnost výstavby zpívající fontány na Slovanském ostrově, doplnil Hejma.

Uvažovat by se podle Hejmy mělo o místech, která jména nemají nebo teprve vzniknou, nikoliv se snažit prosadit přejmenování některé lokality. "Lze pojmenovávat i sály. S paní Havlovou bychom mohli jednat o pojmenování velkého sálu v Lucerně," řekl Hejma. Dodal, že po Gottovi by se mohl jmenovat i velký sál na Žofíně, který patří Praze 1. Konkrétní záměr by muselo schválit zastupitelstvo městské části.

Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (za ODS) ve čtvrtek řekla, že Gottovo jméno by mohla nést nová ulice nebo náměstí v plánovaném projektu Smíchov City.

Veřejnost přišla s návrhem pojmenovat po Gottovi stanici chystaného metra D. Pokud by se tak stalo, mohlo by se tomu přizpůsobit i její výtvarné ztvárnění. "Myslím, že je to trochu předčasné. Umělci samozřejmě na kontext stanice reagují a také je to po nich požadováno, jelikož je však umění o kreativitě, stupně doslovnosti ve vztahu k tématu mohou být velmi rozdílné," uvedl ředitel sbírky moderního a současného umění Národní galerie Michal Novotný, který je jedním z deseti členů poroty, která vybírá návrhy na podobu nových stanic.

Námět na pojmenování místa či objektu může podle Novakové podat každý, kdo to myslí opravdu vážně, uvedla. Vybrané nápady místopisná komise předloží Gottově rodině a následně o nich bude na říjnovém zasedání jednat. Na základě jejího doporučení magistrátní odbor zpracuje materiál, který bude předložen radě hlavního města. Novaková uvedla, že se všichni budou snažit, aby se výběr a schválení místa uskutečnilo co nejrychleji. Za reálný termín považuje začátek příštího měsíce.