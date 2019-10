Kondolenční kniha Aktuálně.cz: Napište svůj vzkaz či vzpomínku na Karla Gotta

před 5 hodinami

Bipi

Vím, že to nemám jednoduché co si zapamatovat - někdy asi jako skoro každý - ale vím, že něco i zapomenout ale opravdu nemohu - už před mnoha lety to byla deska s vánoční tematikou, pak na kazetě, CD a nyní i v PC. Co se nezměnilo - je ten pocit, který mám stále o každých vánocích už asi 40 let - mohu to slyšet asi pětkrát za den o vánocích a stále je to pěkné, úžasné a milé a vánoce z těchto pocitů z krásné hudby jsou nezapomenutelné. Na pěknost nedám dopustit obecně - i když jako hluch to tam cítím jen jako pěkné v hudbě přeci jen asi pro mne. Když se zpívalo, posílali mě pro křídu a nebo to musel být nejméně stočlenný sbor a poslední řada ... proto obdivují a chválím a vím, že je to nepřekonatelné, nepřekonatelná krása je tedy věčná a taková tu ta věčnost zůstane navždy. A pro mne zůstane ta vzpomínka stále stejná a o každých vánocích si min. jednou za rok vzpomenu ... A pokud je v životě i dost jiných krás, bude to podobné - stále nezapomenu. Taková krása odchodu nebolí a za slzu z této krásné vzpomínky se nemusí stydět ani chlap ... Zkuste snít podobně i o dalších krásách z žití a vzpomínek i díky tomu, že už nejste mlád (mladá) a že ani to vyjímečně krásné se někdy nemusí opakovat podobně - o to je ta vyjímečnost opravdu krásná ...