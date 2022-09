Foto: Před 85 lety se národ rozloučil s prezidentem Masarykem. Pohřeb byl manifestací

Pražský vrchní soud opět uložil bývalému referentovi pražského pozemkového úřadu Janu Horákovi v kauze restituce takzvaného Bečvářova statku podmíněný trest Pravomocně ho dnes uznal vinným ze zneužití pravomoci úřední osoby. Trest mu ale vyměřil pod hranicí trestní sazby - dostal tříletou podmínku s pětiletým odkladem. Horákův případ projednával odvolací senát již potřetí, jeho dřívější rozhodnutí vždy zrušil Nejvyšší soud.

Odvolací senát opět výrazně zmírnil prvoinstanční verdikt, podle kterého měl jít muž na sedm let do vězení. V dřívějších verdiktech to odůvodňoval tím, že někdejší úředník při přiznání pozemků neoprávněným osobám nejednal úmyslně, nýbrž z nedbalosti. Nejvyšší soud s tím však nesouhlasil.

"Jsme vázáni právním názorem Nejvyššího soudu," prohlásil předseda senátu Jiří Lněnička. Odvolací soud to však podle něj nezavazuje k uložení nepodmíněného trestu. "Podmínky případu jsou skutečně mimořádné," dodal soudce. Horák podle něj neměl motiv při restituci Bečvářova statku podvádět, ani z toho neměl prospěch. Od doby spáchání trestného činu pak podle předsedy senátu uplynulo již téměř deset let, muž je v důchodovém věku a lituje svých pochybení.