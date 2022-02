Většina z nich žila právě tady. Pětičlenný gang známý ze seriálu Devadesátky provedl na počátku 90. let kvůli penězům pět vražd a plánoval ve velkém rozjet odklízení lidí na objednávku. Redaktoři Aktuálně.cz se vypravili do Rudné u Prahy, kde orličtí vrazi zavařovali své oběti do sudů a odkud je vozili shazovat ze Žďákovského mostu do Orlické přehrady. Jak bydliště vrahů vypadá dnes?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!