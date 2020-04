Foto: Zrní a další hrají do oken. Objednat si je může kdokoliv díky novému projektu

Hlavní město plánuje postavit lanovku, která povede z Podbaby přes Vltavu okolo zoo do Bohnic. Stavba by mohla začít v roce 2023 nebo 2024 a lanovka má sloužit jako dočasné řešení do doby, než Prahu 6 a Prahu 8 spojí tramvajová trať vedoucí přes nový most. Řekl to náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Lanovka by měla mít tři stanice a její stavba má podle dřívějších odhadů vyjít na 1,5 miliardy korun.