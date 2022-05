Foto: Finalisté ankety Strom roku. Soutěží "Tajemný hradní pán" nebo tři srostlé lípy

V Česku za poslední půlrok přibylo domácností, které pobírají příspěvek na bydlení. V březnu úřady práce vyplatily 168 800 těchto dávek, tedy zhruba o 26 700 víc než loni v září. I přes přírůstek je to druhý nejnižší počet za březen od roku 2012 od počátku zveřejňování údajů. Vyplývá to ze statistik ministerstva práce o vyplacených dávkách. Podle expertů na sociální problematiku právě příspěvky na bydlení mohou lidem pomoci zvládnout růst cen energií a nájmů. Někteří opoziční politici jsou naopak přesvědčeni o tom, že dávka nefunguje a vláda by měla přijmout jiná opatření. Ministři zmiňují další navýšení dávek, ale i zavedení sociálních tarifů na energie.

Příspěvek na bydlení mohou získat lidé, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi výdaji na bydlení - ale nejvýš do státem stanovených normativních nákladů - a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu. Podle výzkumu agentury PAQ Research a Českého rozhlasu vydává až 22 procent domácností na energie, vodu, nájem, služby, údržbu bytu a splátky hypotéky přes 40 procent svých příjmů. V Česku je podle statistického úřadu zhruba 4,5 milionu domácností. Při přepočtu má tedy nadměrné výdaje na byt téměř milion z nich.