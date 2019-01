Foto z Prahy: Lidé jako opice protestovali proti spalování palmového oleje v motorech

před 10 minutami

"Když odlesňujeme prales na jedné straně světa, tak to má dopad na počasí na Staromáku," tvrdí Ondřej Sedláček z Katedry ekologie z Univerzity Karlovy. "Palmový háj ani zdaleka nespotřebuje tolik CO2 jako prales," konstatuje vědec. Evropa je přitom druhým největším dovozcem palmového oleje a rovné dvě třetiny z něj se spálí v motorech jako bionafta. To má postupem času skončit, Evropská komise chce ukončit dotování těchto paliv s příměsí palmového oleje. Ovšem ekologové a s nimi i skoro 600 tisíc lidí v online petici se bojí, že by tato směrnice mohla být torpédována zemědělskou lobby. Proto tento týden demonstrují v evropských městech. Jedna malá demonstrace prošla i Prahou, podívejte se.