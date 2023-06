Jaderný útok na Evropu? Vyloučeno. Mafiáni v čele s Putinem jen straší, míní analytik

Použití jaderných zbraní Ruskem, dokonce ani těch velmi slabých, taktických v tento okamžik není ve hře, říká bezpečnostní analytik Otakar Foltýn a poukazuje na to, že je důležité uvědomit si rozdíl mezi strategickými a taktickými jadernými zbraněmi. Obecně si lidé podle něj použití jaderných zbraní mylně představují jako Armagedon z amerického katastrofického filmu.

Strategické jaderné zbraně mají extrémní sílu a jsou mnohonásobně silnější než třeba zbraně, které byly použity v Hirošimě a Nagasaki. "To v tento okamžik není ve hře. I když se tím obě dvě strany zastrašují, neprospělo by to nikomu. Použití těch opravdu silných jaderných zbraní nepřipadá v úvahu, ani Rusové to udělat nechtějí," říká Foltýn v rozhovoru se Světlanou Witowskou. Evropa se podle něj navíc nemusí bát i z toho důvodu, že tam představitelé ruské elity poslali studovat i bydlet své manželky a děti.

Taktické jaderné zbraně mají oproti těm strategickým nižší účinnost a jsou diametrálně odlišné. Jejich použití lze podle bezpečnostního analytika ilustrovat na příkladu toho, co Rusové udělali v Mariupolu. "Následek masivního použití dělostřelectva a bombardování proti městské zástavbě, které trvá několik dní, se dá srovnat s tím, co vám udělá taktická jaderná zbraň. Například jedna jediná puma," dodává.

V rozhovoru Foltýn také uvedl, že není ohrožena bezpečnostní situace v Evropě jadernými zbraněmi, ale především informačními a zpravodajskými operaci, které Rusko vede už dlouho. "Je to krásně vidět i na radikalizaci domácího obyvatelstva, zdaleka nejenom v České republice. Takže tady to ohrožení samozřejmě je a do budoucna bude i po prohře Ruska," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-4:45 Sledujeme v těchto dnech podle bezpečnostního analytika Otakara Foltýna plnohodnotnou ukrajinskou protiofenzivu?

4:45-10:49 O tom, v jakém stavu je ukrajinská armáda z hlediska velení a motivace. Jaké cíle sleduje a jaká je reakce Ruska?

10:49-15:25 Jak moc ovlivnilo vojenský konflikt zničení Kachovské přehrady a jaký vývoj se čeká v souvislosti s okupovaným Krymem?

15:25-21:23 O tom, jak by teď mohl vypadat ukrajinský úspěch. Hrozí v konfliktu i použití taktických jaderných zbraní?

21:23-22:55 Jak si Česko stojí v obraně proti dezinformační válce?

22:55-27:03 V jakém stavu je česká armáda a co by jí mohlo pomoct?