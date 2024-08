"Máma rodila a Rusové na nás mířili samopaly." Foltýn ukáže neznámé příběhy roku 1968

K výročí okupace Československa sovětskými vojsky v srpnu 1968 připravil tým plukovníka Otakara Foltýna sérii příběhů, v nichž Češi vzpomínají na okupaci. "Je potřeba lidem vysvětlovat, že svobodu musíme bránit. Třicet let jsme to zanedbávali," říká Foltýn k první kampani odboru strategické komunikace státu, který vede. Vznikla pod vedením muže, který stojí za úspěšným projektem Dárek pro Putina.

"Pro naši kampaň jsme našli 17 příběhů, které prezentují různorodost reakcí na tuto brutální chvíli. Hledali jsme hlavně příběhy běžných lidí a nechtěli jsme ilustrovat známé momenty, ale ty, které častokrát nedostávají prostor, a to je hrdinství, vlastenectví, které připomínáme v každém z nás," sdělil Aktuálně.cz Otakar Foltýn ke kampani s názvem Můj 68.

Co příběh, to jedna fotografie, jedna tvář, jedna životní zkušenost. "Moje máma byla v osmém měsíci, a když přijely tanky, začala předčasně rodit," vypráví například pan Jiří, kterému v té době byly tři roky.

"Táta ji i mě vezl trabantem do porodnice. Na každé křižovatce stáli ruští vojáci a mířili na nás samopaly. Táta byl pološílený, já skrčený na zadní sedačce. Pak jsme jeli za babičkou, pracovala v novinách. Pustili nás do obrovského sálu s rotačkou, kde běhala spousta lidí a připravovali vydání. Okna do ulice byla vystřílená, zvenku začali Rusáci pálit do stropu," vzpomíná.

Série vznikla pod kreativním vedením Jozefa "Doda" Dobríka, který stál dosud za projektem sbírky na zbraně pro Ukrajinu. "Jeho práce je oceňována nejen v případě práce pro Dárek pro Putina, byl to jeden z důvodů, proč jsem jej oslovil," říká Foltýn.

"Nechtěli jsme skončit jen u výběru několika vzpomínek, ale nabídli jsme spolupráci občanské společnosti, aby se k nám přidali s hashtagem #muj68 a sdíleli příběhy konkrétních lidí. Máme na to velmi pozitivní zpětnou vazbu," dodal ke kampani, která bude běžet na internetu a sociálních sítích.

Foltýn tvrdí, že právě spuštěná kampaň k srpnu 1968 ukazuje, jak chce veřejnost jasně a srozumitelně informovat o základních hodnotových tématech státu. S cílem připomenout význam demokracie a svobody v době, kdy Ukrajina už dva a půl roku čelí ruské agresi.

"Invaze byla formativní zkušeností pro každého občana Československa a na další desítky let normalizace do hloubky ovlivnila celou společnost. Dodnes ji v kolektivní paměti neseme jako něco určujícího. I proto jsme výročí okupace vyhodnotili jako jedno z nosných témat, kterým se musíme věnovat," říká.

Součástí kampaně jsou i další počiny. Prvním je promítání sloganu "Jdi domů, Ivane! Go home, Russia!", který je paralelou okupace Československa a trvající ruské agrese na Ukrajině. Další jsou Tři příběhy vlajky, na které je krev čtyř padlých obránců Československého rozhlasu z 21. srpna 1968. Tuto vlajku následně dvacet let ukrývali skauti a loni byla přivezena do ostřelovaného ukrajinského Vuhledaru.

"Příběh této vlajky přináší zprávu nejen o statečnosti, ale především o odmítnutí lhostejnosti. Tahle vlajka je symbolem ukazujícím, že stát na správné straně má smysl. Nejen v případě historických momentů. Stejně to platí každý den. Trváním na obraně základních hodnot odrazujeme agresora od útoku, protože ví, že pak nemá šanci. Každý má možnost nebýt pasivní a přispět k lepšímu světu," dodává šéf strategické komunikace Foltýn.

