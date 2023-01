Fischer: Výzvy, abych složil zbraně, jsou nefér. Číně bych to jako prezident osolil

Senátor a kandidát na prezidenta Pavel Fischer bude bojovat až do konce, ačkoliv se objevují hlasy, aby odstoupil ve prospěch svých soupeřů. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o potratech, právech sexuálních menšin i tom, co bude dělat po volbách. Státní návštěvě totalitní Číny by se nevyhýbal. "V diplomacii jsem musel jednat i s nepříjemnými partnery. Ale vyčetl bych jim genocidu či lágry," říká.

Pokud Pavel Fischer ve volbách neuspěje, chce se dál věnovat práci senátora. A to i v případě, že by dostal od svých nynějších soupeřů nabídku pracovat v jejich prezidentském týmu. "Kdyby mě jako předsedu senátního zahraničního výboru pozvali na jednání, bral bych to jako čest i jako povinnost. Ale to je něco jiného, než abych hledal placenou práci na Hradě. To mi nedává smysl," tvrdí Fischer v rozhovoru s moderátorkou Aktuálně.cz Lindou Bartošovou. Za výrok o queer komunitě (Fischer Deníku N v říjnu řekl, že "zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků by mohlo posílit obchodování s dětmi"), který byl podle jeho slov ovlivněn reportáží o obchodování s dětmi, se omluvil. "Vždycky přemýšlím nad otázkami, které dostávám. Odpovídám ve světle dané chvíle, zkušenosti. Mohlo se to použít i citlivěji. Dnes vím, že to byla jedna reportáž, na kterou si možná vy ani nevzpomenete, ale mě hodně zasáhla," prohlásil Fischer. Hlavní témata rozhovoru: 0:20-7:00 Překáží mu neustálé výzvy ke složení kandidatury? Koho chce podpořit, pokud se nedostane do druhého kola? 7:00-11:00 O tom, jaký význam přikládá předvolebním průzkumům, jestli je zvyklý spíš vyhrávat, nebo prohrávat. "Nevymetá" si kandidaturou jen cestičku do Senátu? 11:00-16:50 Lituje svých výroků o "obchodování s dětmi" LGBT+ lidmi? Jak by se k podobným otázkám postavil dnes? 16:50-18:30 Jak by přistupoval k řešení práv transgender lidí, kteří jsou v Česku při změně pohlaví nuceni podstoupit sterilizaci? 18:30-22:00 Jaký je jeho postoj k potratům? Co říká na vývoj v Polsku? 22:00-28:10 Odpovědi na otázky o návštěvě Číny, Tchaj-wanu či fotbalového šampionátu v Kataru. Co jako první udělá po výhře, či prohře?