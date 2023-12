Filozofická fakulta zrušila výuku do konce semestru, nabízí psychologickou podporu

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) zrušila výuku do konce zimního semestru, tedy do 12. ledna. Zkouškové období se uskuteční podle harmonogramu akademického roku, atestace ale budou dobrovolné, stejně jako skládání státních závěrečných zkoušek. Vyplývá to z informací, které UK zveřejnila na svém webu. O detailech budou studenty vedoucí kateder informovat v příštím týdnu.

Budova fakulty na náměstí Jana Palacha, v níž student školy minulý týden zastřelil 14 lidí, zůstane uzavřená minimálně do konce ledna. V týdnu od 8. ledna mohou vyučující zorganizovat se studenty setkání, jejich účelem ale nebude výuka. I tato setkání by byla dobrovolná. Zkouškové období pak začne podle plánu od 15. ledna. Atestace budou dobrovolné, podle situace může být jejich forma upravena. "Chceme vás ujistit, že i kdybyste nezískali za zimní semestr ani jeden kredit, budete moci v klidu pokračovat ve svém dalším studiu a v budoucnosti studium úspěšně dokončit," uvedla fakulta. Na bázi dobrovolnosti se uskuteční i státní závěrečné zkoušky. "Neúčast na státních závěrečných zkouškách v lednu a únoru 2024 u nikoho neohrozí možnost v klidu a úspěšně dokončit studium, studenti přihlášení ke státním závěrečným zkouškám, kteří je nebudou chtít nyní vykonávat, budou omluveni," stojí v pokynech pro studenty. Výuka na ostatních fakultách zůstane zachovaná v běžné podobě, UK ale doporučuje směrem ke studentům citlivý přístup. Psychologická podpora Studujícím a zaměstnancům také fakulta nabízí účast na skupinové psychologické podpoře. První setkání se uskutečnila ve čtvrtek a pátek, další jsou plánována na leden. Další informace o možnostech krizové pomoci jsou k dispozici na stránkách UK. Výdej osobních věcí z budovy FF UK na náměstí Jana Palacha bude pokračovat od 4. ledna do konce měsíce, a to každý čtvrtek od 08:00 do 16:00 a každé úterý od 11:00 do 18:00 v budově UK POINT na adrese Celetná 13. Podle UK již byly majitelům předány zhruba tři čtvrtiny všech věcí.

