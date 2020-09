Filip se musí omluvit spolku Milion chvilek, že ho spojil s kyberútokem na nemocnici

Předseda KSČM Vojtěch Filip se má omluvit spolku Milion chvilek za výroky, jimiž jej spojil s loňským kybernetickým útokem na benešovskou nemocnici. Rozhodl o tom pražský městský soud, který částečně vyhověl žalobě, kterou se spolek domáhal ochrany dobré pověsti. Verdikt není pravomocný. Filip sdělil, že se odvolá. Trvá na tom, že se nemá za co omlouvat.

"Je to opravdu závažné obvinění až kriminalizace. Soud má za to, že toto bez důkazů nelze," uvedla soudkyně Helena Nebesařová. Filipovi uložila, aby se do jednoho měsíce od právní moci rozsudku omluvil dopisem za "nepravdivé, dehonestující a urážlivé tvrzení".

"Žalovaný (Filip) je nejen předsedou KSČM, ale i prvním místopředsedou Poslanecké sněmovny, tudíž ústavním činitelem, a všichni víme, že zároveň i advokátem. Když něco řekne, určitá část společnosti to může brát vážně," konstatovala soudkyně. Lidé se podle ní mohou domnívat, že takový člověk má nějaké informace, které veřejnost v dané chvíli nemá k dispozici.

Filipovy výroky zazněly loni v prosinci na zasedání ústředního výboru KSČM. Politik tehdy řekl, že "ti, kteří usilují o český Majdan, o státní převrat, nabírají sílu". Zmínil demonstraci na Letné, kterou loni v létě organizoval právě Milion chvilek. "Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází," pronesl.

Úryvky z Filipova projevu zveřejnil web KSČM a Haló noviny. Filip pak poskytl rozhovor Českému rozhlasu, kde řekl, že "tohle se v České republice děje a jestli za tím stojí Milion chvilek, nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení". Reagoval tak na dotaz, zda má nějaké důkazy k tomu, aby obvinil spolek Milion chvilek z kybernetického útoku proti nemocnici.

"Doktor Filip jednoznačně označil Milion chvilek za strůjce kybernetického útoku, ačkoliv pro to neměl žádné důkazy. Vůbec se nepokoušel ověřit si informace, které vypouštěl. Dopustil se toho ze zášti vůči Milionu chvilek a politickým postojům, které spolek představuje," prohlásil ve středu u soudu právník spolku Aleš Rozehnal. Podle něj tím chtěl Filip u části veřejnosti vzbudit vůči spolku negativní postoj.

Filip na dnešním jednání nebyl. Jeho právní zástupkyně Barbora Vlachová argumentovala tím, že spolek dobrou pověst nemá. Poukazovala na to, že předseda spolku Mikuláš Minář na jedné z demonstrací roztrhal výtisk ústavy. Rozehnal k tomu řekl, že šlo o symbolický akt, který měl upozornit na křehkost ústavní materie a na nesouhlas s porušováním ústavy prezidentem Zemanem. Soud pak dodal, že Filip ohledně neexistence dobré pověsti spolku neunesl důkazní břemeno.

Filipova právnička také tvrdila, že její klient ve svém projevu Milion chvilek adresně neoznačil. Podle soudu je ale jednoznačné, že hovořil právě o tomto spolku. Vlachová dále poznamenala, že "lví podíl" na šíření Filipových výroků má právě spolek, který je medializoval. "Žalobu vnímáme za snahu o zviditelnění. Žalobce (Milion chvilek) by neveřejnou omluvu využil pro svou politickou propagaci," řekla.

Odmítla také, že by žaloba za Filipovy výroky měla směřovat i na KSČM, v čemž jí soud dal za pravdu. "Za jednu skutkovou záležitost nemohou odpovídat dva subjekty," řekla Nebesařová s odkazem na judikaturu. Filip podle ní hovořil sám za sebe.

Počítačový virus, který loni v prosinci na několik týdnů ochromil provoz benešovské nemocnice, způsobil škodu přes 59 milionů korun. Pachatele se nepodařilo dohledat a policie minulý měsíc informovala o tom, že případ odložila.