Starosta Kolář podá žalobu na Filipa. Žádá omluvu za lež, že jeho děda byl nacista

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) připravuje žalobu na předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Nelíbí se mu jeho výroky v televizi CNN Prima News, kde v živém vysílání řekl, že Kolářova rodina má nacistickou minulost. Podobné nepravdivé tvrzení zveřejnila na sociální síti také advokátka Klára Samková, na tu si starosta stěžuje u České advokátní komory.

"Minulost širší rodiny starosty je taková (nacistická, pozn. red.). Tady jsou o tom doklady v archivech v Třeboni," pronesl v květnu v televizi CNN Prima News šéf komunistů Vojtěch Filip na adresu starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Ten se už v pořadu proti takovému tvrzení ohradil. Později Filipovi zaslal předžalobní výzvu, ve které po šéfovi komunistů požadoval omluvu za jeho výrok. Podle Koláře na ni Filip vůbec nereagoval.

"On je místopředseda Poslanecké sněmovny. Jeho funkce tomu, co říká, dává legitimitu. Ve chvíli, kdy v přímém přenosu prohlásí, že je důkaz, že moje rodinná historie je nacistická, tak si 30 procent lidí, co na pořad koukalo, řekne, že na tom asi něco bude, když to říká místopředseda sněmovny," vysvětluje Kolář pro Aktuálně.cz, proč se rozhodl bránit soudně.

Zmínky o údajné nacistické historii Kolářovy rodiny se poprvé objevily už během loňského léta, kdy po sociální síti Facebook koloval příspěvek, podle kterého je starosta v příbuzenském vztahu s agentem gestapa Ottou Kolarem. Tím se mělo údajně vysvětlovat rozhodnutí radnice Prahy 6 zakrýt sochu maršála Koněva, kterou později radnice z náměstí Interbrigády odstranila. Otto Kolar však zemřel už v roce 1945 a nemohl být starostovým dědou, jak mnozí tvrdili, protože jeho otec, bývalý diplomat Petr Kolář, se narodil až v roce 1962.

Jestli Filip výrok pronesl na základě tohoto příspěvku, není jasné. Předseda komunistů na opakované dotazy deníku Aktuálně.cz nereagoval.

"Důkazní břemeno je na straně pana Filipa a já se moc těším na to, co bude u soudu říkat. Já mohu strašně jednoduše doložit, že v naší rodině žádný Otto Kolar nebyl," říká Ondřej Kolář. Kromě omluvy bude v žalobě na ochranu osobnosti požadovat také finanční odškodnění, které by v případě úspěchu u soudu rád věnoval na "něco protikomunistického".

"Když se to dozvěděla babička, plakala"

Starosta Kolář měl v minulosti policejní ochranu. Kvůli rozhodnutí jím vedené radnice o odstranění sochy sovětského maršála mu chodily výhrůžné zprávy, některé mu dokonce hrozily smrtí. Podle Koláře přitom řada z nich vycházela z dezinformace o jeho údajném dědovi, protože v řadě výhrůžek ho lidé označovali za "gestapáka".

"Dotklo se to i rodiny. Babička s dědou jsou stále živi, jak z matčiny, tak z otcovy strany. Píše se, že to byl můj děda. Tak jak oběma dědům asi musí být, když si o sobě přečtou takovéhle věci? Když se to dozvěděla babička, tak plakala. Tohle je něco tak nechutného. Z toho všeho se mě tohle dotklo nejvíce. To, že o mně říkají, že jsem kdovíco, dobrý, ať si to říkají. Ale že se budou takovýmhle způsobem navážet do mé rodiny, která s mojí aktivitou nemá vůbec co do činění, je prasárna," říká Kolář.

Starostovým rodokmenem se tak bude brzy zabývat soud. Kdy k tomu dojde, není jisté. Kolář zatím nemá žalobu hotovou, v tuto chvíli ji se svým právníkem dokončuje. Podat by ji měl během několika týdnů.

Výrokem Samkové se zabývá advokátní komora

Stížnost však už podal na advokátku Kláru Samkovou. Ta v dubnu na svém Facebooku napsala, že zmiňovaný Otto Kolar je dědou Ondřeje Koláře. "Dostala se mi do rukou níže uvedená informace, kterou, upozorňuji, jsem neprověřovala, leč zdroj, ze kterého čerpám, považuji za důvěryhodný," napsala na svůj profil, přestože informaci už předtím několikrát vyvrátil i v deníku Aktuálně.cz starosta Kolář i jeho otec Petr.

Samkovou na Facebooku sleduje více než 17 tisíc lidí, její příspěvek navíc sdílela další devadesátka lidí. Když ji jeden z uživatelů v komentářích upozornil na to, že jde o vymyšlenou zprávu, reagovala tak, že upozorňovala, že nemá informaci ověřenou.

Mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková potvrdila, že se Kolářovou stížností zabývají. V tuto chvíli ji má na stole kontrolní rada komory. Pokud rozhodne, že je stížnost oprávněná, zahájí se Samkovou kárné řízení. "Prvotní rozhodnutí kontrolní rady o tom, zda stížnost na jednání doktorky Samkové je, či není důvodná, lze očekávat v řádu několika málo měsíců," říká Chaloupková.

Samotná Samková se ke stížnosti vyjádřit nechtěla. "Pan starosta na mne podal stížnost na Českou advokátní komoru, ačkoliv projednávaná věc nesouvisí s výkonem advokacie, k věci se nebudu vyjadřovat," sdělila Aktuálně.cz Samková.

Kdyby advokátní komora v kárném řízení uznala, že Samková pochybila, mohla by jí uložit několik trestů. "Pokud je advokátovi prokázána kárná vina, je mu uloženo některé z kárných opatření - od napomenutí přes pokutu nebo dočasný zákaz výkonu advokacie až po vyškrtnutí ze seznamu advokátů, tedy zákaz výkonu advokacie. To bychom ale hodně předbíhali," vysvětluje mluvčí komory.