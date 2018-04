KSČM je připravena jednat s Babišem o programu a při hlasování o důvěře ji podpořit

před 1 hodinou

Pokud předseda ANO a premiér v demisi Andrej Babiš dostane od prezidenta Miloše Zemana druhý mandát k sestavení vlády, je KSČM připravena jednat s ním o programu, řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Praha - Věci, které jsou projednané už z dřívějška, považuje za vážně dohodnuté. Na tiskové konferenci po jednání ústředního výboru KSČM to řekl předseda strany Vojtěch Filip. Jednání s Babišem o sestavení vlády tento týden ukončili sociální demokraté.

Pokud by obě strany našly programovou shodu, hlasovala by KSČM při hlasování o důvěře vládě pravděpodobně pro. "Ten náš princip je, aby Česká republika měla vládu s důvěrou," prohlásil Filip.

Komunisté jsou podle něj vzhledem k programovým rozdílům v zahraniční a bezpečnostní politice i v daňové oblasti ochotni udělat hodně pro to, aby vznikla vláda s důvěrou a tolerovat ji.

"Nikoli ji podporovat," uvedl. "My jsme ochotni udělat ten krok jenom při vzniku a potom už jenom tu toleranci. V té toleranci je samozřejmě to, že jednotlivé kroky si necháváme právo kritizovat, předkládat vlastní návrhy, nejsme součástí vlády, nejde nám o žádné posty, to zdůrazňuji," řekl Filip.

"Ale jsme zvědavi, jakým způsobem bude hledat (Babiš) partnera k té většině, protože poslanecký klub KSČM spolu s poslanci hnutí ANO nedávají potřebnou většinu pro vyslovení důvěry vládě," poznamenal Filip.

Výbor se dnes podle Filipa zabýval i tím, že by vládu současně podpořilo také hnutí SPD. Podotkl, že to není komfortní postavení jak pro KSČM, tak pravděpodobně i pro Babiše. Na druhou stranu je však podle něj nutné respektovat, že je to jedna z variant. Podotkl, že se špatně hledá programová shoda s výjimkou podpory zákona o referendu.

"Já jsem přesvědčen, že důležitý krok můžeme udělat a můžeme říct něco dalšího až po setkání premiéra Babiše u prezidenta republiky, s čím přijde od něj," dodal Filip.

Také on by se měl s prezidentem setkat. Na dotaz ČTK řekl, že termín zatím stanoven neví, schůzka by se podle něj mohla uskutečnit do konce týdne. Chce znát prezidentův názor na vyjednávání o vládě a chce s ním také doladit prezidentovu účast na sjezdu KSČM 21. dubna v Nymburce.