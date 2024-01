Fialova návštěva Bílého domu není v plánu. Doprošovat se nebudeme, říká Pojar

Možné přijetí premiéra Petra Fialy (ODS) v Bílém domě nyní není v plánu. Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar deníku Aktuálně.cz řekl, že do Prahy zatím žádné pozvání z Washingtonu nedorazilo. Ještě loni na podzim přitom český velvyslanec v USA Miloslav Stašek avizoval, že taková cesta je jednoznačnou prioritou.

O Fialově přijetí americkým prezidentem Joem Bidenem se spekulovalo poté, co se Česko po ruské agresi jasně postavilo na podporu Ukrajiny, výrazně ji finančně i zbrojně podporuje a později rozhodlo o miliardovém nákupu amerických stíhaček F-35.

Tomáš Pojar, premiérův bezpečnostní poradce a jeho pravá ruka pro zahraniční politiku, ale upozornil, že se návštěva nyní nechystá.

"Žádná taková cesta nebyla nikdy naplánovaná, žádné pozvání do Prahy nikdy nebylo doručeno a žádné datum tedy nebylo stanoveno. Všechno jsou to jen neustálé spekulace," prohlásil Pojar s tím, že je třeba se ptát v první řadě americké strany.

"Česká republika se nebude nikam vnucovat. Pokud premiér nebo prezident dostanou pozvání do Bílého domu, nepochybně to zváží a předpokládám, že se do Bílého domu v pravou chvíli vypraví. Abychom se ale někoho doprošovali, to skutečně dělat nebudeme," vysvětlil Pojar. Celý rozhovor s ním Aktuálně.cz publikuje v nejbližších dnech

Velvyslanec ve Washingtonu Stašek loni v září pro Lidové noviny prohlásil, že česká diplomacie s americkou stranou o termínu pro Fialu v Bílém domě jedná. Dodal také, že ambasadoři mnoha zemí o takovou schůzku s Bidenem usilují.

Zatím posledním českým premiérem, který navštívil Bílý dům, je Andrej Babiš. Přijetí tehdejším americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Oválné pracovně se uskutečnilo 7. března 2019. Oba politici jednali například o bezpečnosti, vzájemném obchodu a spolupráci ve vědě a výzkumu. "Spojené státy jsou náš spojenec. Dnes jsme spojenci v NATO. Naši vojáci bojují spolu s americkými proti mezinárodnímu terorismu," ujišťoval tehdy Babiš šéfa Bílého domu o vzájemném spojenectví.

O oficiální setkání s Trumpem dříve usiloval také prezident Miloš Zeman. Pozvánku do Bílého domu ale nakonec nedostal.

Fialův poradce varuje před Rusy: Chystáme se na to, co přijde (21. 6. 2023)