Ze zastupitelství ani policie údaje v kauze Faltýnka neunikly, odmítá žalobce nařčení

Dozorující státní zástupce Radek Mezlík se ohradil proti tomu, že by informace v kauze kolem prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a firmy Kapsch unikly do médií od policie či státního zastupitelství. Podle něj soudní příkazy či usnesení policie obdrželo přes sto lidí a není v moci policie, aby zabránila poskytnutí informací od všech dotčených. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce požádat policejního prezidenta o prověření, zda do médií unikly odposlechy z kauzy.

"Důrazně se ohrazuji vůči nařčením, že v tomto případě došlo k úniku informací od policie či státního zastupitelství. Naopak je zřejmé, že policie v souvislosti s utajením obou kauz odvedla kvalitní práci. Citlivé údaje se podařilo dlouhou dobu utajit až do okamžiku provádění velkého počtu domovních prohlídek a zahájení trestního stíhání. V tomto okamžiku však odůvodněné soudní příkazy či usnesení policejního orgánu obdrželo více než sto osob a není v moci policie poskytnutí informací z jejich strany zamezit," uvedl Mezlík. Hamáček odmítá, že by informace unikly od policie. "Mluvil jsem s policejním prezidentem a nemám žádný důvod se domnívat, že došlo k úniku informací od policie. Jeho vysvětlení je pro mě dostačující," napsal. Mluvil jsem s policejním prezidentem a nemám žádný důvod se domnívat, že došlo k úniku informací od policie. Jeho vysvětlení je pro mě dostačující. — Jan Hamáček (@jhamacek) March 11, 2019 Ministr vnitra Hamáček chce počátkem týdne požádat policejního prezidenta Švejdara o prověření, zda v kauze od policie unikly do médií odposlechy. Do budoucna chce zajistit, aby podobné úniky nenastaly, podle něj to komplikuje vyšetřování, řekl v neděli v pořadu Partie v televizi Prima. Švejdar ale v prohlášení na webu policie popřel, že by odposlechy unikly. V médiích se podle něj objevily jen informace z dokumentů, které dostali i obvinění či obhájci.