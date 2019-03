Hamáček: Odposlechy Faltýnka se nemohou dostávat do médií. Únik nechám prověřit

před 22 minutami

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) počátkem týdne požádá policejního prezidenta Jana Švejdara o prověření, zda od policie unikly do médií odposlechy v kauze kolem prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a firmy Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém. Do budoucna chce zajistit, aby k podobným únikům nedocházelo, podle něj to komplikuje vyšetřování. Řekl to v neděli v pořadu Partie na televizi Prima.

"Obrátím se na policejního prezidenta a budu požadovat, aby vyšetřil tento únik. Z mého pohledu není možné, aby toto vyšetřování v přímém přenosu probíhalo i v médiích," řekl Hamáček. Citace z příkazu k domovní prohlídce u Faltýnka se objevily v sobotu v deníku Právo. Podle Hamáčka mohly informace pocházet od policie, od státního zastupitelství nebo od advokátů. Chce zajistit, aby od policie, která spadá pod ministerstvo vnitra, dokumenty příště neunikaly. "Policie musí pracovat nezávisle. To, co je problém, z mého pohledu je, že z toho spisu unikají informace. Otázka je, jaké informace - zda to jsou kompletní informace, nebo zda to jsou cílené úniky," řekl Hamáček. "Takhle to být nemá, policie má pracovat profesionálně a bez toho, aby paralelně běželo nějaké vyšetřování v médiích," řekl. Zákulisní hráč Faltýnek. Rodák z Prostějova se stal fantomem pražské politické scény číst článek K samotnému zásahu policie u Faltýnka doma se ministr vyjadřovat nechtěl. Podle něj je třeba počkat na to, až bude od policie či státního zastupitelství více informací. Změna by podle něj také nastala, kdyby vyšetřovatelé Faltýnka začali trestně stíhat. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v pořadu kritizoval Faltýnka za schůzky se zástupci Kapsche a ÚOHS. Pokud Faltýnek jednal jménem koaliční rady pro dopravu, jak sám uvedl, měl mít podle Bartoše k takovým schůzkám oficiální pověření. Vyzval proto místopředsedu ANO, aby příslušné pověření doložil. Premiér Andrej Babiš (ANO) se v neděli k Faltýnkovu případu blíže nevyjádřil. Novinářům při odletu do Polska řekl, že zatím s prvním místopředsedou svého hnutí nemluvil. Doufá v brzké vyjasnění role, kterou v kauze údajné korupce Faltýnek hraje. Již v pátek večer Babiš novinářům v USA řekl, že se s Faltýnkem potká v úterý v Poslanecké sněmovně. Ohledně ÚOHS se policie zajímá o veřejné zakázky, kterými se úřad zabýval, včetně tendru na mýtný systém, oznámil už ve čtvrtek žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda. Policisté ve čtvrtek zasahovali v brněnském sídle ÚOHS i v pražském sídle firmy Kapsch i u Faltýnka doma.