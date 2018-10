Faltýnek byl doma v Prostějově znovu zvolen, ačkoliv na zastupitelstvo téměř nechodí

ANO v Prostějově sice zvítězilo, ale oproti jiným městům nikterak výrazně. Spíše než druhý muž hnutí mu přinesla procenta navíc značka Babiš.

Prostějov - Týden před komunálními volbami vyjádřil Jaroslav Faltýnek v Lidových novinách přesvědčení, že hnutí ANO bude mít ještě silnější pozici než mělo v roce 2014. Pokud jde o jeho domovský Prostějov, prognóza byla naplněna.

Nicméně úspěch Babišova hnutí v hanáckém městě není oproti jiným podobným nijak oslnivý a značka Faltýnek nezabodovala tak přesvědčivě, jak by se od druhého muže Babišova vládního hnutí očekávalo.

ANO v Prostějově volby vyhrálo se ziskem 18,19 procenta hlasů, když před čtyřmi lety to bylo "jen" 15,79 procenta. Sám Faltýnek se do zastupitelstva také dostal a může vedle parlamentu pokračovat v dlouholeté dráze komunálního politika. Tu započal hned po revoluci, kdy ve městě nejdříve reprezentoval Zemědělskou stranu a posléze ČSSD. Dlouho i jako radní.

Letos tento někdejší top manažer ze skupiny Tchecomalt Group a z Babišova Agrofertu dokázal z dvanáctého místa kandidátky přeskákat až na třetí. Od prostějovských voličů získal 2442 hlasů (v roce 2014 to bylo 2394 hlasů). Ovšem hned čtyři další zastupitelé napříč všemi kandidátkami získali od Prostějovanů větší podporu než tento celostátně známý politik. To značí, že Faltýnek nebyl tím klíčovým faktorem úspěchu, magnetem na voliče.

Vítězství na úkor spřátelené ČSSD

"I v Prostějově zabírá především značka Babiš. Když to srovnám třeba se sousední Olomoucí, kde ANO má téměř 27 procent hlasů, je výsledek Babišova hnutí v našem městě vlastně dosti chabý," hodnotí prostějovká čísla místní občanský aktivista Jakub Čech. Sám Faltýnek údaje z "domácího hřiště" nekomentoval, byť jej o to redakce Aktuálně.cz také žádala.

ANO v Prostějově zabodovalo hlavně na úkor ČSSD, která oproti situaci z minulých voleb výrazně ztratila, přestože doposud ovládala místní radnici. Letos mají sociální demokraté 11,23 procenta hlasů, v roce 2014 to bylo 25,51 procenta. Právě ČSSD se ale teď pro ANO jeví v Prostějově jako nejpřirozenější koaliční partner. Právě proto, že Faltýnek je bývalým dlouholetým členem místní sociální demokracie a k lidem z této partaje má podle mnohých zdrojů nadále velmi vřelý vztah.

Vše tak nasvědčuje tomu, že nová prostějovská koalice bude jen rozšířením té současné, v níž kromě ČSSD je ještě hnutí "Pévéčko" (založené bývalými členy ODS) a KSČM.

O možném pokračování nynějším koalice s přibráním hnutí ANO hovoří i prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD). "Výhodou by jistě bylo, že zde existují přirozené lidské vazby," vyzdvihuje pro Aktuálně.cz přednost této varianty. Všechna opoziční uskupení v čele s formací "Narovinu!" (ve volbách byla druhá za ANO se ziskem téměř 16 %) mají teď pramalou šanci, že by radnici mohla převzít a od základů změnit místní politiku, jak před volbami slibovala.

Hlavním kandidátem na primátora je František Jura, lídr kandidátky vítězného hnutí ANO, bývalý sportovní manažer a nynější náměstek olomouckého hejtmana. Muž blízký nejen Faltýnkovi, ale i vlivnému prostějovskému sportovnímu bossovi Miroslavu Černoškovi.

Časté absence nejsou problém

Hnutí ANO bylo poslední čtyři roky v Prostějově formálně v opozici, byť po minulých volbách mělo velmi podobné možnosti jako teď. Do koalice s ČSSD a s Pévéčkem mohlo v roce 2014 také vstoupit, ale nechtěli to někteří ze zastupitelů, kteří byli tehdy za hnutí ANO coby úplní nováčci zvoleni.

Viděli v tom zradu na voličích, kterým slibovali konec letité vlády ČSSD a ODS. Vzájemné spory uvnitř hnutí se vyhrotily natolik, že nakonec tři z původních šesti zastupitelů prostějovské ANO opustili.

Ti zbylí pod vedením Faltýnka radniční politiku i z opozičních lavic podporovali.

Vliv hnutí ANO v Prostějově po tomto rozkolu na čas zeslábl. Napomohl tomu i sám Faltýnek, který na jednání zastupitelstva chodil jen velmi sporadicky. Již zmíněný mladý aktivista Jakub Čech z radničních dokumentů spočítal, že od roku 2014 byl Faltýnek přítomen od začátku do konce jen na třech z 32 jednání zastupitelů. Z dalších osmi odešel předčasně. Na 21 nebyl přítomen vůbec, sedmkrát dokonce bez omluvy. Celé jednání zastupitelstva podle Čechovy statistiky Faltýnek naposledy absolvoval v září 2016.

Ani to prostějovské voliče neodradilo od opětovného křížkování stejného politika. "U mnohých lidí rozhoduje jen to, že znají Faltýnka z televize, jako toho, co vždy stojí vedle Babiše. Možná i věří, že městu pomůže svými kontakty v Praze," vidí důvody Čech.