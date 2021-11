Fabie vyřadila pět pandurů, smáli se roky Češi. Teď armáda přišla s "odvetou"

Armáda České republiky na svém facebookovém profilu zveřejnila video, na kterém obrněný vůz pandur zcela zničil letitou Škodu Fabia. Připomněla tím pět let od nehody, při níž se pět obrněných vozidel srazilo s tímto automobilem. Nehoda stála armádu 95 milionů korun a pandury museli vojáci několik let postrádat.

"Teď jsme chtěli zjistit, jak by to dopadlo, kdyby pandur včas nedobrzdil,“ uvádí k netradičnímu crash testu Armáda ČR. | Video: Armáda České republiky

"Dnes je smutné výročí nehody jedné fabie a pěti pandurů, známé jako 'střetnutí u Tábora', po které si z nás mnoho lidí dělalo legraci. Bereme to. Se škodovkou už jsme se usmířili. A teď jsme chtěli zjistit, jak by to dopadlo, kdyby pandur včas nedobrzdil,“ píše se na facebookovém profilu Armády ČR.

Pět pandurů a osobní auto havarovaly 4. listopadu 2016 v Táboře Čekanicích. Hlavní příčinou nehody bylo podle policie nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly. Tři vojáci za to dostali pokutu 2000 korun.

Poničeno bylo pět armádních obrněných vozidel. Čtyři musela opravit firma Tatra Defence Vehicle, která pandury v Česku vyrábí a má na starosti i jejich servis. Škody na pátém byly menší a vojáci ho opravili sami.

Celková cena opravy čtyř vozidel vyšla na 95 milionů korun. Zahrnovala jak opravu, tak i takzvanou defektaci, tedy činnost, která zahrnuje odbornou prohlídku a podrobné zdokumentování opravovaných dílů.

Armáda má ve výzbroji 107 pandurů. Uzpůsobeny jsou třeba jako bojová vozidla pěchoty nebo jsou ve zdravotnické verzi. Všechny jsou obojživelné.