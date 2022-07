Epidemie zrychluje. V pondělí přibylo poprvé od dubna více než 2000 případů za den

V pondělí přibylo v Česku poprvé od dubna více než 2000 potvrzených případů covidu za jeden den. Laboratoře jich odhalily 2031, zhruba o třetinu více než před týdnem.

Počet lidí, kteří s koronavirem leží v nemocnici, se zvýšil nad 300. Pacientů v těžkém stavu ale nepřibývá. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Na 100 000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 64 nakažených, takzvané incidenční číslo je tak nejvyšší od první poloviny května.

Epidemie zrychluje již několik týdnů. Denní přírůstky případů začaly být v mezitýdenním srovnání vyšší počátkem června. Trend se zastavil jen minulý týden během dvou svátečních dní. O volných dnech totiž bývají pravidelně počty testů nižší.

Zájem o testy se ale v poslední době postupně zvyšuje. V pondělí se nechalo testovat téměř 9000 lidí, přibližně o 2200 více než před týdnem. Pozitivita se zvýšila u dvou ze tří typů testů. U nejčastějších diagnostických testů lidí, kteří vykazují příznaky nemoci, bylo v pondělí pozitivních téměř 30 procent z testovaných. Před týdnem to bylo méně než 27 procent.

Za nárůstem počtu případů z poslední doby jsou nakažlivější submutace BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron, které ale podle zkušeností z jiných evropských zemí mají mírný průběh. Podle ministerstva zdravotnictví bude nakažených přibývat ještě několik týdnů. Neplánuje ale opatření proti šíření nákazy, protože se neplní nemocnice a zejména jednotky intenzivní péče. V těžkém stavu je nyní v nemocnicích 12 lidí, což je o tři méně než před týdnem.

Nejvyšší incidenční číslo je momentálně v Praze. Za uplynulý týden připadá na 100 000 Pražanů 137 nakažených. V žádném jiném kraji Česka se incidence přes 100 nedostala. Naopak relativně nejlepší situace je v Olomouckém kraji, kde za posledních sedm dní připadá na 100 000 obyvatel 33 případů nákazy.

Očkování dokončilo skoro 7 milionů Čechů

Očkovat proti covidu se v pondělí nechalo 1089 lidí, o 200 více než před týdnem. Největší zájem byl tradičně o třetí posilující dávku, dostalo ji 946 lidí. Dokončené očkování má v Česku téměř 6,9 milionu lidí, na přeočkování zatím dorazilo přes 4,2 milionu z nich.

Čtvrté očkovaní proti covidu doporučují vakcinologové lidem nad 60 let nebo pro osoby od 12 let s oslabenou imunitou, případně zdravotníky, kteří s takovými pacienty pracují. Vhodné je také pro klienty a pracovníky pobytových zařízení sociální péče. Doporučení publikovala Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na svém webu. Podle ministerstva zdravotnictví by mělo být přeočkování možné v polovině srpna.

Od začátku epidemie v březnu 2020 potvrdily laboratoře přes 3,9 milionu případů covidu, k tomu ministerstvo eviduje téměř 271 000 podezření na opakovanou nákazu. S koronavirem dosud zemřelo 40 334 lidí. Za poslední týden je úmrtí zatím sedm.