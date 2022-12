Sídlí v Dubaji, přeprodávají zboží z Číny. Na část rizikových e-shopů inspekce nemůže

Automatické zřizování datových schránek obyvatelům zřejmě od příštího roku zavedeno nebude. Nepodnikající fyzické osoby by měly získat datovou schránku nadále jen na vyžádání. Senát zrušení schválil v novele o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Novelu ještě dostane k podpisu prezident.

Automatické zřízení datové schránky hrozí od příštího roku lidem, kteří by se přihlásili například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) je tento plán "příliš ambiciózní" a zkomplikoval by život lidem s nižšími digitálními dovednostmi. Lidé by sice mohli schránku znepřístupnit, bylo by to ale podle něho příliš zatěžující.