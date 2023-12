Dvanáct let od Havlova úmrtí. Přesvědčil, že nejdůležitější je svoboda, řekl Vystrčil

Je třeba si připomínat hodnoty, které bývalý prezident zdůrazňoval, jako je boj za svobodu, svědomí, zodpovědnost a láska k vlasti, řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Společně s dalšími zástupci horní komory u příležitosti 12. výročí Havlova úmrtí položil květiny a zapálil svíčku u hrobky Havlových na Vinohradském hřbitově v Praze.

První český prezident Václav Havel zemřel na své chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011 ve věku 75 let. "Havel byl člověkem, který dokázal ostatní lidi přesvědčit, že to, co je pro všechny nejdůležitější, je svoboda," uvedl Vystrčil.

Podle senátora Pavla Fischera (nezávislý) byl Havel mimořádně inspirativní osobností. "V konkrétních politických krizích a úkolech, které musel řešit, dokázal mluvit tak, že je to srozumitelné i s odstupem deseti nebo dvaceti let času," řekl Fischer. Bývalý prezident podle něj dokázal rozlišovat mezi tím, co je důležité a co ne.

Havel dal lidem v končících normalizačních časech naději, míní senátor a předseda školského výboru Jiří Růžička (za TOP 09). Bývalý prezident byl podle něj velkou morální autoritou. V současnosti je třeba si připomínat demokratické hodnoty, které zastával. "Někdy zapomínáme, že politika musí mít i morální rozměr," uvedl. Připomněl, že Senát se snaží v podpoře těchto hodnot pokračovat, příkladem je podle něj cesta na Tchaj-wan.

Státní pohřeb bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla se konal 23. prosince 2011, se světově uznávaným státníkem se tehdy do Prahy přijelo rozloučit 16 prezidentů, mezi nimi prezidenti Francie, Německa, Polska či Slovenska, a desítky dalších hostů. Svého přítele Havla přiletěla na jeho poslední cestě vyprovodit někdejší americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, nechyběli ani americký exprezident Bill Clinton s manželkou Hillary. S Havlem se osobně rozloučily i desetitisíce Čechů.

Lidé si během pondělí Havla připomenou na Hrádečku, v 18:00 pak v Praze z náměstí Václava Havla vyrazí vzpomínkový průvod směrem na Hradčanské náměstí.