Dlouholetý důstojník BIS neprošel detektorem lži, zasáhnout musel Koudelka

Bezpečnostní informační službu musel opustit důstojník, který kvůli opakované indiskreci přišel o bezpečnostní prověrku. Bez ní přitom nelze u kontrarozvědky sloužit. Plyne to z dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici. Důstojník opakovaně mluvil s neoprávněným člověkem o vnitřních záležitostech BIS. Zlomovou chvílí bylo, když neprošel testem na detektoru lži.

Václav K. (protože jeho jméno není všeobecně známé, redakce ho nebude uvádět celé) sloužil v Bezpečnostní informační službě téměř třicet let. Naposledy působil na vyšší pozici v analytické sekci, jež vyhodnocuje získané poznatky, ať už z otevřených zdrojů, nebo nasbírané zpravodajskou činností.

Měl prověrku na stupeň "Přísně tajné", což je nejvyšší osvědčení vůbec. Takové dovoluje seznamovat se s nejcitlivějšími informacemi o bezpečnosti státu. Jejich vyzrazení by mohlo v krajním případě způsobit "bezprostřední ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti nebo demokratických základů České republiky".

Ředitel kontrarozvědky Michal Koudelka na základě podkladů od bezpečnostního šéfa služby rozhodl, že Václav K. porušil pravidla pro držení prověrky. Osvědčení mu odejmul. Důstojník se bránil žalobou, justice však jeho podání zamítla. Poslední verdikt padl letos v lednu. Redakce má rozsudky k dispozici.

Nízká loajalita vůči BIS

"Jeho ochota porušovat zákonné povinnosti ve vztahu k ochraně utajovaných informací, ale rovněž ochota porušovat vnitřní předpisy a svévolný přístup k informacím, o nichž se dozvěděl během výkonu služby, svědčí o jeho slabém respektu vůči zákonným povinnostem a jeho nízké loajalitě vůči službě," tlumočil první verdikt zjištění BIS o chování Václava K.

Příběh vedoucí ke ztrátě prověrky se začal pro důstojníka odvíjet v červnu 2022. Tehdy musel z pokynu nadřízených podstoupit vyšetření na polygrafu, zjednodušeně řečeno test na detektoru lži. Výsledkem byla pochybnost o jeho důvěryhodnosti a ovlivnitelnosti z pohledu ochrany utajovaných informací.

Otřesenou důvěru v důstojníka podpořily poznatky o jeho chování, které BIS získala vlastní zpravodajskou činností. Podle ředitele Koudelky jednoznačně prokazují, že ze strany důstojníka "došlo k porušení zásadních povinností stanovených fyzické osobě, která má přístup k utajované informaci".

Vzhledem k povaze případu nelze zjistit detaily, čím se Václav K. provinil. Z informací redakce plyne, že vnitřní záležitosti kontrarozvědky neoprávněně probíral s bývalým kolegou. V tomto ohledu BIS dokonce odkázala na část zákona, podle něhož šlo o osobu, která "vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České republiky".

Dlouhodobé porušování pravidel

Václav K. se v žalobě bránil, že na testu selhal, jelikož vyšetření se v jednu chvíli dotklo pro něj velmi citlivého tématu. To se pak podepsalo na tom, že jeho odpověď na následující klíčovou otázku polygraf vyhodnotil jako nedůvěryhodnou. Důstojník proto odmítl, že by porušil povinnost mlčenlivosti.

Dále poukázal na extrémně ztíženou možnost obrany proti odejmutí prověrky. Vedení BIS mu vzhledem k ochraně vlastních zájmů a postupů v podrobnostech nesdělila, čím konkrétně se provinil. Svá zjištění mu předestřela jen v obecné rovině. Podle důstojníka tak nebylo možné, aby se proti nim účinně ohradil.

Městský soud v Praze jeho žalobu zamítl. V první řadě ho upozornil, že BIS s ohledem na zákonné povinnosti do detailů jít nemohla. Podle soudu mu však sdělila dost na to, aby pochopil, v čem pochybil. Důstojník se zkrátka musí spolehnout na to, jak případ vyhodnotí justice. A podle ní je kauza jasná.

Bezpečnostní informační služba Bezpečnostní informační služba je jednou ze tří zpravodajských služeb země, jde o kontrarozvědku s vnitřním polem působnosti. Sbírá, třídí a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, demokratické zřízení a ochranu ekonomických zájmů Česka.

BIS se zodpovídá vládě, s jejím vědomím jí může zadávat úkoly i prezident. Kabinet i hlava státu jsou také příjemci jejich informací. Vedle zbývajících zdejších služeb, civilní rozvědky a Vojenského zpravodajství, spolupracuje i se západními agenturami. Roku 2023 od nich přijala 14 tisíc zpráv, naopak sama jim postoupila 2 500 dokumentů.

BIS a rozvědka v roce 2023 společně prověřily 199 diplomatů a jejich blízkých, kteří v Česku žádali o akreditaci na ambasády.

Veřejnou výroční zprávu vydává BIS na podzim, popisuje v ní především obecné bezpečnostní trendy. Konkrétní poznatky shrnuje utajená výroční zpráva. Roční rozpočet BIS je zhruba 2,3 miliardy korun, kontrarozvědka má přibližně tisíc pracovníků.

"Zpráva BIS jednoznačně prokazuje, že ze strany žalobce docházelo při nakládání s utajovanými informacemi, k nimž měl z titulu své profese přístup, k porušování povinností," stojí v rozsudku z loňského února. Instance takto rozhodla po tom, co se seznámila se všemi, i utajovanými, poznatky služby o důstojníkovi.

Verdikt potvrdil, že nepřípustné jednání Václava K. bylo dlouhodobé. Důstojník proti tomu brojil stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, ten ho ale letos v lednu nevyslyšel. "Soud považuje závěr o bezpečnostním riziku u stěžovatele za opodstatněný. Obstojí i závěr, že přestal splňovat podmínku bezpečnostní spolehlivosti," uvedl.

Advokát i kontrarozvědka kauzu nekomentují

Aktuálně.cz se snažilo získat stanovisko zmíněného důstojníka. Spojilo se proto s jeho právním zástupcem, který však reagoval nanejvýš zdrženlivě. "S ohledem na advokátní povinnost mlčenlivosti vám nemohu sdělit jakékoliv informace," uvedl advokát Václava K. Michal Bielecki.

Obdobně se ke kauze postavila i Bezpečnostní informační služba. Jak na dotaz redakce odpověděl mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha, tak "k personálním otázkám se BIS nevyjadřuje". Jde o dlouhodobý postoj služby, která své vnitřní záležitosti drží stranou veřejnosti.

Případ Václava K. je podobné povahy jako starší příběh důstojníka z technické sekce BIS Martina Kropíka (jeho jméno veřejně padlo opakovaně, proto ho redakce uvádí), jemuž se Aktuálně.cz věnovalo dlouhodobě. Kropík musel ve službě skončit kvůli opakovaným stykům s bývalým členem vedení BIS Jiřím Romem.

V době jejich kontaktů Rom pracoval pro prezidentskou kancelář v éře Miloše Zemana, který dlouhodobě verbálně na BIS a jejího ředitele Koudelku útočil. Kropík Romovi na schůzkách vyprávěl třeba o tom, jak se dá odhalit zpravodajská technika BIS a její další zpravodajské postupy.