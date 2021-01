S Čínou vláda pro Dukovany už nepočítá, Rusko ale jako riziko nevnímá, řekl Rakušan

Premiér Andrej Babiš podle šéfa STAN Víta Rakušana řekl, že vláda v tendru na nový blok jaderné elektrárny Dukovany nepočítá s účastí Číny, ale Rusko jako riziko nevnímá. O tendru jednal Babiš ve sněmovně se zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Ti trvají na tom, že by se o klíčovou zakázku za nejméně 160 miliard neměly ucházet firmy z Ruska a Číny. Před nimi varují i české tajné služby.

"Poprvé jsem na vlastní uši slyšel z úst pana premiéra, že Čína a čínský uchazeč je něco, s čím vláda nepočítá," prohlásil předseda STAN Vít Rakušan ve středu odpoledne po schůzce předsedů sněmovních stran a premiéra Andreje Babiše ke stavbě nového bloku Dukovan. "Doufejme, že to je nějaký posun, nicméně Rusko jako nějaké geopolitické riziko vnímáno není," dodal Rakušan.

Následně Rakušanova slova potvrdil také předseda ODS Petr Fiala. "Premiér Babiš na setkání oznámil, že čínské firmy by se neměly tendru účastnit," řekl Fiala s tím, že jinak ale schůzka mnoho nového nepřinesla. "Já jsem vlastně na závěr ani neslyšel, jestli vláda rychle tendr začne, nebo ne. To prostě v tuto chvíli zůstává otevřeno," řekl.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila slova o vyřazení Číny jen za kosmetickou změnu. "To, že je tam určitý ústupek ohledně Číny, je taková nutná věc. Klíčová je účast Ruska. A ta bohužel vyloučena nebyla. To je pro mě velké zklamání z dnešní schůzky," podotkla.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se podivoval tomu, proč Babiš nechce vyřadit i ruské firmy. "Když premiér řekl, že je pro vyloučení dodavatele z Číny, tak jestli na základě prakticky stejných a podobných argumentů z bezpečnostních kruhů je upozorňován na to, že jsou tady rizika do budoucna v případě dodavatelů z Ruska a Číny, tak proč se na jedné straně řekne, že dodavatele z Číny vyloučíme a toho ruského tam necháme? To neodpovídá logice závěrů bezpečnostních složek. Přišlo mi velmi zvláštní, že to premiér říká a má takový dvojí přístup," namítal Jurečka.

Lídři ODS, Pirátů, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 zároveň zopakovali, že trvají na vyřazení firem všech nedemokratických zemí. "Není možné, aby se dostavby účastnily firmy z Ruska a Číny. Vláda má jedinečnou šanci vybrat si, zda se staneme vazalskou zemí závislou na tom, jak fouká vítr z východu, nebo budeme energeticky soběstačnější jasně proevropskou zemí," uvedla Adamová.

Zpochybnila po schůzce mimo jiné to, že by ruská firma Rosatom, o které se mluví jako o vážném zájemce, zakázku zvládla. "Rosatom má rozestavěno hned několik zakázek, které není schopen plnit. A má jenom dva týmy, které jsou schopné na zakázkách pracovat. I toto ukazuje, že je to slepá cesta v dnešní době, je velmi pravděpodobné, že bychom skončili jako celá řada jiných států, kde už sice měla být dávno zakázka realizována, ale k realizaci nedochází," prohlásila předsedkyně TOP, podle které by toto zakázku ještě víc prodražilo.

Místopředseda vlády Karel Havlíček po schůzce potvrdil, že s čínskými firmami skutečně vláda nepočítá. Důvodem pro setrvání Ruska v soutěži je podle něj snaha o zvýšení konkurence v tendru. "Pokud by v soutěži zůstali jen tři zájemci, hrozilo by, že jeden nemusí mít v daném čase produkt, což se stává, dva by se pak mohli spojit do společného konsorcia a zbyl by nám tak jediný uchazeč," vysvětlil ministr. Vpuštění více zájemců do výběrového řízení by podle něj mělo i důležitý psychologický efekt na chování uchazečů.

Bezpečnostní výbor návrh neprojednával

Pětice opozičních stran je oproti Havlíčkovi a vládě v menšině. Jestliže Babišova vláda bude nadále prosazovat návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, který umožňuje urychlit stavbu nového bloku Dukovan, má velkou šanci ho prosadit. Navzdory tomu, že pět opozičních stran i na středeční schůzce znovu naléhalo, aby návrh zákona nejdříve probral výbor pro bezpečnost. "Je skandální, že poslanci bezpečnostního výboru neměli šanci zákon projednat," protestuje předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Šéf ODS Fiala už dříve upozornil, že pokud po letošních sněmovních volbách bude ve vládě ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tak ruské a čínské firmy stejně vyškrtnou. "Smlouva uzavřená mezi státem a ČEZ dává i příští vládě možnost zasáhnout do tendru a vyřadit z bezpečnostních důvodů jakéhokoliv uchazeče či subdodavatele. Pokud by současná vláda zájemce ohrožující bezpečnost nevyřadila, tak by po volbách - pokud nám voliči dají důvěru k sestavení vlády - naše vláda zasáhla," avizoval Fiala.

Jeho strana má nyní ve sněmovně 23 poslanců, Piráti o jednoho méně. I kdyby se přidali lidovci, STAN a TOP 09, zdaleka to nestačí na 78 poslanců hnutí ANO. Navíc nejen ANO, ale například také poslanci KSČM a SPD prosazují výběrové řízení na Dukovany bez omezení firem z Ruska, Číny nebo jiných zemí. Ovšem - po podzimních volbách může být poměr sil zcela jiný.

Svazy a odbory Rusko a Čínu vyřadit nechtějí

Tento postoj navíc ve středu dopoledne podpořili také zástupci podnikatelů a odborářů, kteří nejsou pro odmítnutí firem z Ruska nebo Číny, přestože před tím tajné služby varují.

"Není na co čekat. Jádro v Česku chceme a potřebujeme, jako podmínku pro útlum uhlí v roce 2038 ho uvádí doporučení Uhelné komise. Vláda si také dala výstavbu nových jaderných bloků jako svůj cíl do programového prohlášení, zatím ale nevypsala ani tendr. Není žádný důvod pro odkládání tak zásadní věci," řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Domnívá se, že čím větší počet zájemců, tím nižší bude cena.

Redakce Aktuálně.cz ale získala dopis vládního zmocněnce pro jádro Jaroslava Míla, který tvrdí, že dopady na cenu nebudou, ani kdyby byly některé firmy dopředu vyloučeny. "Na cenu projektu má zásadní vliv dostatek času na předložení závazných nabídek a dále celková organizace a kvalita přípravy a provedení výběrového řízení podle mezinárodně uznávaných a standardně aplikovaných postupů. Nedostatek časového prostoru povede, s ohledem na potřebu vytvoření si značných rezerv na straně dodavatele, k předložení závazných nabídek navýšených o desítky procent. Celkovou cenu projektu také zásadním způsobem ovlivňují náklady financování, které jsou na počtu účastníků nezávislé," uvedl Míl.

Proti zapojení ruských a čínských firem se už dříve vyjádřil například ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), usnesení v tomto duchu přijali také senátoři. "Senát vyzývá vládu, aby nepřizvala do soutěže uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky, tedy ze zemí, jejichž samotnou přítomnost v soutěži lze v souladu se strategickými dokumenty státu označit za rizikovou," stojí v usnesení.

Podle Senátu je nežádoucí, aby se na strategické stavbě jaderného bloku podílely společnosti s účastí států, které přistupují k zemím NATO jako k nepřátelským nebo jejichž představitelé jsou na sankčním seznamu EU.

Místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO) přišel ve středu dopoledne po jednání s podnikateli a odboráři s oznámením, že by stát by mohl stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech financovat sám. "Je to varianta pro případ, že by zapojení energetické firmy ČEZ do financování bylo příliš drahé," podotkl Havlíček. Podle původních plánů se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent pak měl zaplatit ČEZ.

Zájem o stavbu nového bloku Dukovan už dříve potvrdilo několik firem - ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.