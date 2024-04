Důchody bývalých komunistů bychom měli ještě víc přiškrtit, stojí v návrhu vlády

Vláda Petra Fialy (ODS) uvažuje o rozšíření seznamu někdejších prominentů komunistického režimu, kterým by se snižoval důchod. Plyne to z materiálu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. Už nyní se podle zákona vyplácí nižší penze lidem zastávajícím přes dvě desítky klíčových pozic v totalitním aparátu. Návrhem na rozšíření okruhu bývalých vlivných komunistů se bude Fialův kabinet zabývat ve středu.

"Je to důležité z hlediska elementárního principu spravedlnosti. Byť i mě osobně mrzí, že tento krok nepřišel dřív. Akt napravení křivdy je tedy namístě," vysvětloval předloni ministr práce Marián Jurečka (KDU-ČSL) smysl novely o snížení důchodů pro bývalé komunistické prominenty, kterou tehdy připravoval.

Zákon jmenuje klíčové pozice politických, justičních a bezpečnostních orgánů komunistické éry. Podle něho nižší penze náleží třeba členům Ústředního výboru KSČ, členům vlády, šéfům národních výborů, předsedovi Nejvyššího soudu, generálnímu prokurátorovi či generálům Státní bezpečnosti.

Poprvé se podle novely vyplácí snížené důchody tento měsíc. Jak redakci potvrdilo ministerstvo práce, nižší penze obdrží 133 bývalých prominentních komunistů. Procentní výměra jim klesne o 300 korun za každý rok vykonané funkce. A Fialova vláda plánuje na tento seznam přidat další pozice.

Shoda, že seznam není úplný

"Odborné instituce i odborníci na komunistickou minulost se shodují, že stávající výčet funkcionářů by mohl být rozšířen a že v něm řada tvůrců tehdejšího režimu uvedena není. S ohledem na věkovou strukturu dotčených osob by s případným rozšířením okruhu nemělo být otáleno," stojí v analýze úřadu vlády, již Aktuálně.cz získalo.

Jak se počítá důchod Důchod se počítá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pevná část, její hodnota je desetina průměrné mzdy v ČR. Procentní výměra důchodu je proměnlivá, vychází z množství odpracovaných let a výše příjmů. Právě její výše se bývalým prominentním komunistům pokrátí o 300 korun za každý rok strávený ve funkci v aparátu totalitního režimu.

Podle materiálu by se penze mohla nově krátit funkcionářům Sboru nápravné výchovy, jenž byl komunistickou obdobou současné vězeňské služby. Podle informací redakce by na listinu mohly přibýt také vedoucí posty v Lidových milicích a další pozice tehdejších bezpečnostních složek. Navrhnout je má Ústav pro studium totalitních režimů.

"V současné době se diskutuje o dalších možnostech, mimo jiné s ohledem na dostupnost archivních materiálů a tím pádem možnost prokázat, kdo v jaký časový úsek zastával kterou pozici," řekla Petra Jungwirthová, mluvčí ústavu, jenž vytipoval komunistické funkcionáře, kteří už jsou v zákoně uvedení.

Nové návrhy do konce srpna

Analýza popisuje krácení důchodů hybatelům zřízení před rokem 1989 jako symbolické gesto, jež má přispět k vyrovnání se s minulostí. Jde o přiměřenou sankci vůči těm, kteří se aktivně podíleli na budování aparátu porušujícího lidská práva. Současné zákony popisují komunistický režim jako zločinný a zavrženíhodný.

"Pokud se podaří nalézt další skupinu osob, o kterou by se mohl rozšířit okruh představitelů bývalého režimu, a tento okruh schválí vláda, pak ministerstvo práce připraví návrh zákona, na jehož základě dojde ke snížení důchodů další skupiny prominentů," sdělil mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Podle analýzy se mají návrhy na rozšíření seznamu bývalých komunistických funkcionářů předložit do konce srpna. V této lhůtě se také vyhodnotí, do jaké míry je proces krácení důchodů efektivní. Ústav pro studium totalitních režimů navíc bude mít do konce roku čas, aby vyhledal další žijící osoby, které vykonávaly funkce již v zákoně uvedené.

Kompenzace obětem komunistů

Materiál se věnuje také možnostem kompenzace obětem komunistické éry. Uvádí v něm třeba variantu, že Ústav pro studium totalitních režimů by mohl nově nominovat uchazeče o status účastníka odboje proti komunismu. Ti se dnes musí hlásit státu sami, přičemž ne všichni jsou k tomu ochotní. Například je odrazuje nadměrná administrativa.

"Změnou právní úpravy, která fakticky brání v rozšíření počtu účastníků odboje a odporu proti komunismu, stát dá jednoznačně najevo nejen to, že k vyhledávání přistupuje aktivně, ale také jaký význam přisuzuje vyrovnání se s komunistickou minulostí," uvádí materiál. Aktivním odpůrcům totalitního zřízení náleží spravedlivější důchody.

Fialův kabinet zváží i možnost jednorázového odškodnění lidem, které v první půli 80. let komunisté nátlakem donutili v rámci akce zvané Asanace emigrovat. Analýza vznikla jako reakce na loňskou podzimní hladovku disidentů Jiřího Gruntoráda a Johna Boka, kteří upozornili na nespravedlivý systém výpočtu důchodů u některých kolegů.