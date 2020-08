Mrazivá minulost holešovické tržnice: Řev krav i zápach, který se nesl celou Prahou

Areál Pražské tržnice v Holešovicích původně sloužil jako ústřední jatka, kde řezníci ročně zpracovali až 87 milionů kusů dobytka. „Tady ty krávy řvaly, vydávaly hrozné zvuky,“ vzpomíná kurátor Josef Vomáčka. Po uzavření jatek v 80. letech se využití areálu zcela proměnilo. Podívejte se na reportáž, kde Vomáčka prozrazuje, jaké využití například měly budovy nynějšího nočního klubu nebo nevěstince.

Ještě před 50 lety se po areálu nynější Pražské tržnice proháněly tisíce kusů dobytka. Hluk řvoucích zvířat před porážkou nebo nepříjemný zápach nebyl pro tehdejší obyvatele hlavního města ničím výjimečným. "Když náhodou foukal východní vítr, tak tam páchly ty jatky. Nad celou Prahou se nesl obrovský puch kůže, spáleniny a masa," vzpomíná kurátor a průvodce Josef Vomáčka na doby, kdy bydlel nedaleko Národního muzea.

Centrální jatka s rozlohou přes 10 hektarů fungovala téměř jako samostatné město. "Uvědomme si, že je tady 49 velkých halových budov. Jsou tady ulice a celá náměstí," popisuje Vomáčka. Jatka měla dokonce svou vlastní malou elektrárnu nebo banku. Ve 30. letech minulého století v nich řezníci ročně zpracovali až desítky milionů kusů dobytka.

V roce 1983 se jatka uzavřela a využití celého areálu se zcela proměnilo. Podle Vomáčky začalo právě od té doby docházet k útlumu zájmu a řada budov se přestala využívat. Vloni z tržnice zmizely i venkovní asijské stánky, poté, co jim město vypovědělo nájemní smlouvy. Dnes je jejich část soustředěná pouze v budově číslo 13. Centrální korzo tržnice tak zeje prázdnotou, některé budovy pomalu chátrají a pětina areálu se v současnosti vůbec nevyužívá.

Praha ale plánuje do areálu postupně navracet život a chystá jeho kompletní renovaci. Mají přibýt nové obchody, restaurace, prostory pro kulturu nebo vyhlídková věž. "Já mám jenom velký strach z toho, aby se to podle návrhů nevyleštilo jako luxusní prostor, kam si lidé pro rohlíky nebudou moct přijít," podotýká Vomáčka. "Toto není tržnice pro bohaté lidi. To je tržnice pro lidi, kteří by sem rádi přijeli a odvezli si levnější vajíčka," dodává kurátor.

Prvních viditelných změn se ale Pražané jen tak nedočkají. Rekonstrukce by podle nynějších plánů měla trvat až 20 let. "Není to tak, že by město hledalo dodavatele celé rekonstrukce. Postupně, jak studie naplánovaly etapizaci, se budou připravovat projektové dokumentace na jednotlivé objekty," komentuje kurátor Pražské tržnice Michal Tošovský.

Podle něj je užívání slova tržnice kvůli různorodé náplni areálu zkreslující. "Především jsou to desítky tisíc metrů podlahové plochy v objektech, které budou mít různé využití a všechny rozhodně nebudou pro stánkový prodej," zdůrazňuje Tošovský. V tržnici chystá v blízké době řadu kulturních akcí, jakou bude například oslava výročí 125 let od otevření, která má veřejnosti mimo jiné přiblížit i historii celého areálu.