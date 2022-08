Drony objevily v neděli ráno v Českém Švýcarsku sedm míst se zvýšenou teplotou

V neděli ráno drony při kontrole národního parku České Švácarsko objevily šest míst se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a jedno v oblasti Gabrieliny stezky, nikde ale nehoří. Průjezdná je od soboty silnice 62 do Hřenska, dál do Německa směrem na Bad Schandau ale motoristé neprojedou. Hraniční přechod do Německa zůstává zavřený, na německé straně se dohašuje, uzavřená je i cesta po Labi.

Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milana Rudolfa v neděli ráno provedla armáda s drony letecký průzkum oblasti. Nestandardně teplá místa odhalila nejen v oblasti Pravčické brány a Gabrieliny stezky, ale také v oblasti Stříbrného hřebenu. "Jak budeme mít možnost využít vrtulníky z Německa, tak je využijeme. Oni ve chvílích, kdy se budou moci vzdálit ze svého požářiště v Německu, tak nám sem zalítnou," doplnil Rudolf. V oblasti dohlíží 27 profesionálních a dobrovolných jednotek. Hasiči místa označená drony prověřují po zemi vybaveni vaky s vodou, rozhrabávají je a prolévají. Související Objímání, úleva i psychické dno. Evakuovaní obyvatelé se začínají vracet do Hřenska "Během dne se počítá s jejich výměnou, a to jak v případě dobrovolných, tak u profesionálních hasičů. Dochází k rotaci, hasiči jsou unavení, nachodí pěšky spoustu kilometrů v tom těžko přístupném terénu, tak je zkrátka střídáme, aby nebyli přetížení," doplnil Rudolf. Hašení trvalo 20 dni Požár v Českém Švýcarsku uhasili hasiči v pátek a po 20 dnech předali poslední uhašené místo správě národního parku. Nejrozsáhlejší lesní požár v historii České republiky se rozhořel v neděli 24. července, oheň zasáhl rozlohu deseti kilometrů čtverečních. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, hlídají dobrovolní hasiči. Na místě jich zůstává přes 70 s 35 kusy techniky. V Mezní Louce vznikla také prozatímní hasičská stanice, kde je 40 profesionálních hasičů. Zůstat by tam měli asi do konce srpna. Vlastní požární hlídky zřídila i správa parku. Návrat místních na povolenku Od sobotního rána se mohou do evakuované obce Hřensko a jejích částí Mezná a Mezní Louky vracet místní, nutná je ale povolenka. V sobotu jich vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek (NEZ) zhruba 60. "Dnes o ně požádali další čtyři lidé, nikdo další se zatím neozval," řekl dopoledne starosta. V oblasti Mezné a Mezní Louky je podle něj asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kterou by za běžných podmínek lidé k návratu využili, ale zůstává zavřená. Jsou tam nebezpečné stromy a vozovka je poškozená těžkou technikou hasičů. Vracejí se proto přes Vysokou Lípu. Související Foto: Zmírající les. Vstupte do apokalyptických výjevů hořícího Českého Švýcarska 42 fotografií Turisté se do osad a západní části parku nedostanou, ministerstvo životního prostředí prodloužilo v pátek omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko až do konce prázdnin. Přes noc je park zcela zavřený, od 21 hodin do ranních 6 hodin je tam vstup zakázán.