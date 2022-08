Objímání, úleva i psychické dno. Evakuovaní obyvatelé se začínají vracet do Hřenska

Lidé evakuovaní z Hřenska a jeho částí Mezná a Mezní Louka se začali vracet téměř po třech týdnech domů, odkud je vyhnal rozsáhlý lesní požár. Návrat začal podle plánu v 9:00, do Mezné a Mezní Louky se dostanou pouze s povolenkami, pro turisty zůstává oblast uzavřená. Noc na sobotu byla podle hasičů klidná, drony objevily jen tři místa se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a Kozího hřbetu.

Nedaleko zámečku u Vysoké Lípy stojí u zákazu vjezdu a vstupu policejní hlídka. Místní se policistům prokazují dokladem a povolenkou, kterou jim vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Hlídky budou na místě nejméně do 31. srpna, a to ve dne i v noci, aby do osad nevnikl někdo bez povolení. Hlídka je také u vjezdu do Mezné.

V Mezné lehly popelem tři domy, další poničil silný žár. Chalupář Pavel Kozdera mluví o zázraku. "Tyhle buky jsme vysázeli s babičkou a v podstatě nám zachránily barák," ukázal na úplně ohořelý živý plot. Požár se přitom zastavil jen o několik metrů dál, chalupa totiž stojí přímo u lesa. "Musela přeskočit jiskra," míní Kozdera. Dům přes ulici shořel úplně, jeho majitelka nepřijela. Podle místních je na tom psychicky špatně.

Obyvatelé osad a chalupáři spoléhají na pomoc dobrovolníků. "Volali nám i kamarádi, se kterými roky nejsme v kontaktu, že přijedou. Mám v plánu vzít velké hrnce a navařit a společnými silami se na to vrhneme," uvedli manželé Kozderovi. Kdy se dobrovolníci budou moct do osad, kde oheň úplně zničil tři domy a další poškodil, zatím není jasné. Místní jsou však jedna komunita. Jak řekli novinářům, budou si pomáhat i navzájem.

Hasiči našli u Kozderových zázemí na zahradě, ve schránce jim nechali vzkaz. "Díky za zázemí vaší zahrady a vodu. Již jsme jeli domů. Sto korun jsme vám nechali jako poděkování, ale nemohli jsme vám ho předat osobně," přečetl psaní chalupář. Dodal, že se chtějí dobrovolné jednotce z Velkého Šenova odvděčit pivem, které jim jako poděkování zajistí na oslavu 150 let od založení jednotky.

Do osad se vrátilo zhruba 80 lidí, během hodiny vydal starosta asi 50 povolenek, řekl. Odhadem dvě třetiny z nich jsou chalupáři. Pánek doplnil, že je připraven povolenky vydávat také odpoledne, kdy mají přijet další lidé. Při vydávání povolenek se místní objímali, ulevilo se jim, že se mohou vrátit. Ti, kterým v České republice nevídaný požár jejich obydlí vzal, nacházejí podporu u sousedů, kteří měli větší štěstí.

Klidná noc na sobotu a předání národního parku

Z národního parku České Švýcarsko odjely v sobotu ráno poslední hasičské odřady. Na místě zůstává zhruba 40 profesionálních hasičů na prozatímní hasičské stanici a také 72 hasičů z 22 dobrovolných jednotek, které si nasmlouvala správa národního parku. Uvedl to mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan. Noc byla podle něj klidná, drony objevily tři místa se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a Kozího hřbetu. "Ta místa jsme ošetřili, jsou to drobná ohniska, kde byla zvýšená teplota, ta se odkopala a prolila vodou," doplnil Marvan.

Požár v národním parku hasiči v pátek po 20 dnech dohasili a poslední lokalitu předali správě národního parku. V sobotu pokračuje fáze takzvané technologické pomoci, kterou koordinuje štáb Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Průjezdná je znovu od rána silnice 62 do Hřenska, dál do Německa na Bad Schandau ale motoristé neprojedou. "Od 09:00 to mělo být průjezdné, ale Němci tam mají těžkou techniku, která brání v provozu na silnici, takže než to odklidí, tak ta německá strana otevřená není, a předpokládá se, že v sobotu to ještě nebude," uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července. Do jeho likvidace se zapojilo na 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Na pomoc přiletěly speciální letouny z Itálie, hasicí letadla ze Švédska, vrtulníky vyslalo na pomoc Polsko, Slovensko a také sousední Německo. Tři letadla Antonov poskytla letecká hasicí služba. Do hasebních prací se zapojila i armáda a významně se na zásahu podílela policie, která koordinovala pohyb letecké techniky. Příčinu požáru policie vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.