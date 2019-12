Drogerie Teta lákala na zlevněné zboží, ale neměla ho dost. Objednávky lidem zrušila

Vlnu negativních reakcí si v posledních dnech vysloužila drogerie Teta, když stovkám zákazníků zrušila jejich objednávky. V rámci slevové akce Black Friday lákala na nákup dětské výživy stokorunovými slevami. Velký zájem ale firmu zaskočil a začala objednávky hromadně stornovat.

"Přestože jsme odbavili poptávku po dětském jídle, která byla ve srovnání s jinými letošními akcemi ve stovkách procent, s ohledem na extrémní zájem (v tisících procent) se nám tuto akci odbavit nepodařilo," uvádí Zdeněk Moravec, marketingový manažer společnosti pk Solvent, která drogerii Teta provozuje.

Části zákazníků proto drogerie jejich objednávky zrušila. "Storno objednávky proběhlo z naší strany v důsledku enormního zájmu o akce v rámci víkendu Black Friday, kdy nám u velkého množství akčních položek došla skladová zásoba pro akci," vysvětluje drogerie. Jako kompenzaci prý dostane každý nespokojený zákazník kupon na slevu 100 korun na další nákup v jejich e-shopu.

V e-mailu, který zákazníci obdrželi, navíc drogerie mylně uváděla, že objednávky klienti zrušili sami. Za to už se firma omluvila. "Velice nás mrzí nešťastná formulace e-mailu o stornování objednávky, který mohl vyvolat dojem, že storno objednávky proběhlo na základě vaší žádosti. Tento e-mail je odesílán automaticky systémem," vysvětluje Teta matoucí formulaci ve své omluvě na Facebooku.

Některým lidem přitom operátoři infolinky dodání zásilky potvrdili, přesto jim později přišla zpráva s informací o stornu. "Paní na infolince mi v pondělí pověděla, že zboží máte a objednávku potvrzuje. A teď mi píšete, že objednávku stornujete z důvodu nedostatečných skladových zásob? Nezlobte se na mne, ale tímto krokem jste mne uvedli v omyl. Opravdu nevěřím vlastním očím, co si renomovaní obchodníci dovolí," zlobí se jedna ze zákaznic Martina Půlpánová.

"Objednávky jste přijali a potvrdili! Tečka. Nic víc, nic míň, vaše omluvy naše děti nenakrmí," napsala na facebookovou stránku drogerie další nespokojená zákaznice.

Zákazníci navíc drogerii vyčítají, že zlevněné produkty jsou v kamenných pobočkách dál dostupné a bylo by podle nich možné produkty rozeslat z nich. Firma to však odmítá. "Toto řešení není bohužel technicky možné," tvrdí drogerie.

Nekalá obchodní praktika?

Mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich řekl Aktuálně.cz, že zákazníci se se stížností musí obrátit na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. "Protože se jedná o dětskou výživu, není ke kontrole příslušná ČOI. Případná podání na ČOI jsou tedy nedůvodná," uvedl. Podle něj se na obchodní inspekci obrátilo několik stěžovatelů, ale všichni byli odkázáni na inspekci potravinářskou.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce však zatím podněty k tomuto případu neregistruje. "V momentě, kdy inspekce obdrží podnět od nějakého spotřebitele, bude se jím zabývat a bude posuzovat, zda se v daném konkrétním případě nejednalo například o nekalou obchodní praktiku," řekl Radoslav Pospíchal z odboru komunikace.

Podle právního oddělení poradenské společnosti dTest by podnikatel měl zajistit dostatečné množství inzerovaného akčního zboží. "V opačném případě by vás totiž podnikatel pouze nalákal do prodejny na zboží, které již není dostupné, což by se dalo posoudit jako nekalá praktika (označovaná jako vábivá reklama)," sdělil Aktuálně.cz vedoucí právního oddělení dTest Petr Šmelhaus.

"Pokud podnikatel smlouvy rušil s odkazem na své obchodní podmínky, tak smlouvy rušil (odstupoval od nich) podle našeho názoru neoprávněně," dodává Šmelhaus.

V případě, že objednané zboží nebude mít prodávající v dostatečném množství na skladě nebo nebude možné jej z jiných důvodů dodat včas zákazníkovi (zboží je dočasně nedostupné, nevyrábí se, z důvodu stahování výrobku apod.), oznámí prodávající zákazníkovi tuto skutečnost ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky zákazníka prodávajícím a objednávka se okamžikem oznámení považuje za neuskutečněnou (tj. ruší se), nedohodnou-li se prodávající a zákazník jinak. Citace z všeobecných obchodních podmínek drogerie Teta

Drogerie Teta totiž tvrdí, že objednávky zrušila v souladu se svými obchodními podmínkami. Podle dTestu však lze uzavřenou smlouvu zrušit jen se souhlasem obou stran nebo v případě, že objektivně není možné ji naplnit (například když se zboží přestane vyrábět). Dalším případem by bylo uvedení zjevně nesprávné ceny, například kvůli technické chybě, upozornil v obdobném případu dTest. Nic z toho se však v případě drogerie Teta nestalo.

Případní poškození se tak podle Šmelhause mohou obrátit na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Druhou možností je vynucení daného zboží od podnikatele u soudu. Podle Šmelhause ale je podnět na inspekci efektivnější z hlediska času i nákladů. Inspekce může podnikateli udělit pokutu do výše pěti milionů korun.

Podobná kauza skočila nedávno až u Nejvyššího správního soudu, který řetězci Lidl na konci listopadu potvrdil pokutu 150 tisíc korun za vábivou reklamu. Lidl v roce 2013 nabízel v letácích devět konkrétních výrobků od potravin přes oblečení až k nábytku za výhodnější cenu, než za kterou je lze běžně koupit. Většina věcí ale byla vyprodaná už v první den akce.