Do e-shopů Čechy vehnala touha po levné elektronice. Teď už je její podíl menšinový

Zatímco ještě v roce 2007 nakoupilo přes internet jen 15 procent Čechů starších 16 let, loni to bylo již 54 procent. Lidé nejčastěji objednávali oblečení, obuv a módní doplňky. Následovala kosmetika, drogerie a sportovní potřeby. On-line ale Češi běžně nakupují i vstupenky, letenky či rezervují ubytování. Novou analýzu v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Český statistický úřad po pěti letech srovnal tržby internetových a zásilkových obchodů, které nepřetržitě rostou od roku 2000. Stoupá tak i jejich význam v celkovém českém maloobchodu.

Na úterní tiskové konferenci statistici uvedli, že v roce 2017 se v internetových obchodech prodalo zboží za zhruba 85 miliard korun, což představovalo 7,8 procenta maloobchodních tržeb. To byl téměř dvojnásobný podíl oproti roku 2013.

Data za loňský rok statistický úřad k dispozici v tomto případě zatím nemá, podle jarní analýzy Asociace pro elektronickou komerci a nákupního rádce Heureka.cz ovšem loni dosáhly české e-shopy obratu 135 miliard korun.

Největší objem tržeb za zboží prodané prostřednictvím internetu byl loni - stejně jako v roce 2013 - za počítače a telefony, následovaný elektrospotřebiči a elektronikou. Jejich podíl na tržbách však ve srovnání s rokem 2013 nebyl tak výrazný. "Zatímco v roce 2013 představovaly počítače a elektronika dohromady takřka 60 procent, v roce 2018 tvořily pouze 40 procent celkových tržeb realizovaných prodejem přes internet," uvádí dále analýza.

Tržby za zboží prodané přes internet

Typ zboží 2011 2013

2018 Potraviny 2,5 % 1,6 % 4,9 % Počítače a telefony 36,1 % 33,4 % 23,4 % Stavebniny 1,4 % 1,7 % 5,4 % Domácnost 5,5 % 5,6 % 8,7 % Elektro 20,6 % 24,0 % 17,2 % Knihy a hračky 4,3 % 5,0 % 4,6 % Sport 4,0 % 3,4 % 6,6 % Oděvy a obuv 5,0 % 5,5 % 8,4 % Zdraví 4,1 % 3,4 % 4,4 % Kosmetika 8,8 % 9,7 % 10,7 % Ostatní 7,7 % 6,7 % 5,7 %

Podíl tržeb za počítače a komunikační zařízení se oproti roku 2013 snížil o 10 procentních bodů, podíl elektrospotřebičů a elektroniky se snížil téměř o sedm procentních bodů.

Naopak se navýšil podíl tržeb za prodej stavebnin a potravin, u kterých byl v roce 2013 nejnižší. Dále stoupl podíl tržeb za sportovní potřeby, potřeby pro domácnost a oděvy.

Celkový podíl tržeb za zboží prodané přes internet se ve srovnání s rokem 2013 zvýšil o více než sedm procentních bodů na 15 procent. Podíl tržeb realizovaných v kamenných prodejnách se celkově naopak snížil bezmála o osm procentních bodů na 82 procent. Největší pokles byl přitom zaznamenán u odvětví, kde se naopak významně zvýšil podíl tržeb z internetového obchodu - například u domácích potřeb či výrobků pro kulturní rozhled a rekreaci (jako jsou třeba knihy nebo sportovní potřeby).

Z výsledků šetření je podle statistiků evidentní zvyšující se popularita prodeje zboží přes internet i u podniků, u nichž tato forma není převažující. "Z celkového počtu respondentů prodávalo zboží prostřednictvím internetu 44 procent z nich. Mimo jiné i obchody s potravinami, u kterých je nákup potravin on-line s donáškou až do domu pro spotřebitele stále dostupnější a velice komfortní," uvádí analýza.

V připojení vedou rodiny s dětmi

V roce 2018 mělo v Česku přístup k internetu 81 procent domácností, což je o 14 procentních bodů více než pět let nazpátek. V domácnostech s dětmi byl ovšem tento podíl dokonce 98 procent, zatímco v domácnostech bez nich 74 procent. "Zde je zřejmá obliba využívání internetu především u mladší generace a rodin s dětmi, u kterých bývá internet nepostradatelný v každodenním životě," potvrzují ve zprávě statistici.

Češi nakupující na internetu

Rok Nakupující 16+ 2007 15 % 2008 21 % 2009 22 % 2010 25 % 2011 28 % 2012 31 % 2013 34 % 2014 39 % 2015 42 % 2016 44 % 2018 52 % 2018 54 %

Ve věkové skupině 16 až 44 let využívalo internet přibližně 98 procent jednotlivců, v kategorii 45 až 54 let uvedlo využívání internetu 94 procent osob. Ve skupině 55 až 64 let bylo 77 procent uživatelů internetu - v porovnání s údajem za rok 2013, kdy využívalo internet pouze 58 procent osob z této věkové skupiny. "Jsou patrné rozdíly v rozšíření využívání internetu v závislosti na věku, avšak přirozené 'stárnutí' generací dospívajících v době internetu bude postupně tyto rozdíly smazávat," dodává ČSÚ.

Přístup k internetu Čechů zajišťují nejen počítače, běžné je i využití tabletů a mobilních telefonů. "Především s rozšířením chytrých telefonů se stalo internetové připojení v mobilní síti jednou ze základních služeb mobilních operátorů. Zatímco v roce 2010 užívala internetové připojení v mobilu (přes placená data či wi-fi) pouhá čtyři procenta osob starších 16 let, v roce 2013 to bylo 21 procent a v roce 2018 již 58 procent," doplňuje zpráva.