"Doufám, že ty hovada všechny pověsí." Prodavač pasty pro koně vyhrožuje novinářům

Žluté autobusy firmy RegioJet budou od 22. ledna znovu vozit cestující mezi městy v jižních Čechách bez omezení. Firma nesměla od poloviny prosince převážet lidi, kteří jedou z Českých Budějovic do Českého Krumlova nebo Písku. Jihočeský kraj to firmě zakázal, podmínil tím novou licenci. Kraj po kritice své rozhodnutí změnil, firma zažádala o novou licenci a získala ji. Ve čtvrtek to v tiskové zprávě sdělila manažerka dopravy firmy RegioJet Kristýna Slezáková.

S autobusy Student Agency jezdily na těchto trasách stovky lidí do práce nebo do školy. Zákaz kraje vyvolal řadu negativních reakcí a ten své stanovisko změnil. RegioJet hned požádal o vydání nové licence a od této soboty plně obnoví vnitrokrajskou přepravu cestujících na lince Praha - Písek - České Budějovice - Český Krumlov.

Podle kraje byl zákaz chybou firmy Jikord, která je jihočeským koordinátorem dopravy. Zaměstnanci Jikordu udělali špatné rozhodnutí, bez vědomí krajského úřadu, uvedl ve čtvrtek na Facebooku jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).