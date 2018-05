před 9 minutami

Taxikáři vyzvali firmy Uber a Taxify k zastavení činnosti do doby, dokud nebudou jejich řidiči dodržovat zákonné podmínky. Vyplývá to z prohlášení Sdružení českých taxikářů, které proti tzv. alternativním taxislužbám protestuje dlouhodobě. Firma Uber minulý týden podepsala memorandum s vládou, podle něhož budou muset její řidiči splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Podle taxikářů to však nestačí a řidiči Uberu by měli mít i například taxametry. Podle sdružení jsou Uber a Taxify běžnými taxi dispečinky, které by měly dodržovat stejné podmínky jako ostatní podobné firmy.

autor: ČTK | před 9 minutami