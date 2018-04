Členské země mohou zakázat služby taxi jako UberPop, rozhodl soud EU

před 56 minutami

Pro Uber je rozhodnutí další ranou, když Soudní dvůr již koncem loňského roku rozhodl, že se na něj vztahují stejné regulace jako na taxislužbu.

Lucemburk - Členské země Evropské unie mohou zakázat a trestně stíhat protiprávní výkon taxislužby jako UberPop, aniž by to předtím oznámily Evropské komisi. Vyplývá to z dnešního rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

Rozhodnutí se týká sporu ve Francii, která zakázala v roce 2014 službu UberPop a trestně stíhala dva tamní manažery společnosti. Ta umožňovala řidičům bez licence na provoz taxislužby přepravovat cestující, protože se jedná o nepoctivou konkurenci.

Uber tvrdil, že Francie měla požádat Evropskou komisi o schválení navrhovaného zákona o taxi, což neudělala, a trestní obvinění manažerů společnosti ve Francii jsou tak podle firmy neplatná. Soud ve francouzském městě Lille se poté obrátil na Soudní dvůr EU, aby rozhodl, že francouzské úřady musely před schválením zákona informovat komisi.

"Členské státy mohou zakázat a stíhat protiprávní výkon dopravní činnosti, jako je UberPop, aniž předem oznámí Evropské komisi návrh zákona trestně postihujícího takový výkon činnosti," uvádí se v dnešním prohlášení soudu.

Podle právních předpisů musí být národní směrnice týkající se digitálních služeb předem oznámeny Bruselu, aby nedošlo k narušení jednotného trhu. Soud však uvedl, že Uber nabízel přepravní služby podle zákona EU a nepředstavuje službu informační společnosti, které se týká uvedená směrnice o oznamování Evropské komisi.

Pro Uber je rozhodnutí další ranou, když Soudní dvůr již koncem loňského roku rozhodl, že se na něj vztahují stejné regulace jako na taxislužbu. Firma čelí regulačním a právním překážkám po celém světě kvůli odporu tradičních taxislužeb a byla nucena opustit některé země, jako Dánsko a Maďarsko, napsaly agentury AP a Reuters.