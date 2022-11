Do září se stalo více vražd než za celý loňský rok. Za většinou jsou osobní spory

V Česku se letos za první tři čtvrtletí stalo výrazně více vražd než za celý loňský rok. Policejní statistiky evidují od ledna do září 122 těchto činů, loni to bylo ve srovnatelném období 85 vražd a za celý rok 105. Podle policejního prezidia ale nelze nárůst přičítat konkrétnímu společenskému jevu - většinu vrahů motivují osobní rozepře. Údaje zahrnují dokonané skutky, přípravy i pokusy.

"Nárůst skutečně registrujeme. Vraždy je ale potřeba posuzovat případ od případu. U většiny vražd zná oběť svého vraha," řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Vražd motivovaných osobními vztahy bylo za prvních devět měsíců letošního roku celkem 66. Tři další vraždy byly na objednávku, dvě loupežné a jedna sexuální. Zbývající padesátka vražd měla motivy, které policejní statistici nepodřadili ani pod jednu z těchto kategorií.

To, zda se za rostoucím počtem vražd skrývá nějaký dlouhodobější trend, by podle Vinčálka bylo otázkou spíše pro kriminology a další badatele. Na rozdíl od policistů totiž mají k dispozici například i následné rozsudky z jednotlivých případů. Vinčálek ale míní, že vzhledem k počtu obyvatel Česka je 122 vražd málo reprezentativním vzorkem ke kategorickým závěrům. "Bylo by zavádějící vztahovat to na celou společnost," podotkl.

Nejvíce vražd - 16 - se letos do konce září stalo v Ústeckém kraji. O jednu vraždu méně evidoval Středočeský kraj, v hlavním městě se jich stalo 14 a v Moravskoslezském kraji 13. Statistiky dále uvádějí, že ze 122 vražd spáchali 14 cizinci a 28 recidivisté.

Měsícem s nejvyšším počtem vražd bylo září, kdy jich policisté začali řešit dvacet. O jednu vraždu méně se stalo v dubnu. Naopak nejméně vražd - sedm - bylo v únoru. V lednu, květnu, červnu, červenci i srpnu bylo vražd shodně dvanáct.

Ze 122 registrovaných vražd jich policie objasnila 104, což představuje 85 procent. Loňská objasněnost vražd na konci září byla v podstatě stejná, zhruba o půl procenta vyšší.

Už nyní je zřejmé, že statistiky za říjen přinesou další nárůst vražd. Žena ze Šumperska se přiznala k tomu, že minulý týden zavraždila svého měsíčního syna. Na Šumpersku zemřel i sedmnáctiletý mladík po pobodání od svého o rok staršího známého. V Praze policisté minulý týden obvinili šestnáctiletého chlapce z vraždy o tři roky staršího mladíka. Zabývají se také vraždou, v níž figuruje středočeská zubařka. Ve vazbě skončila rovněž žena, která podle kriminalistů ubodala třiatřicetiletého muže v pražské Libni. Svého bývalého přítele ubodala také žena v Pardubicích.

