Do pražské zoo a botanické zahrady dorazily tisíce lidí, zoo opět regulovala vstup

Do pražské zoo a botanické zahrady i v neděli díky slunnému počasí dorazily tisíce lidí. Zoo musela opět krátce uzavřít své brány, kvůli tomu, že dosáhla maximální povolené kapacity 4000 návštěvníků v jeden čas.

Botanická zahrada vstup regulovat nemusela. ČTK o tom informovaly mluvčí zahrad Lucie Dosedělová a Michaela Bičíková. Botanické a zoologické zahrady jsou po téměř čtyřměsíčním uzavření v rámci protiepidemických opatření opět přístupné od 12. dubna. Lidé si však mohou prohlédnout jen venkovní expozice a počet návštěvníků je omezen na 20 procent kapacity.

Pražskou zoo podle Dosedělové do nedělních 17.00 navštívilo 7 332 lidí. "Přesně v 10.51 jsme pro naplnění momentální kapacity museli zoo na několik minut uzavřít," napsala mluvčí ČTK. Dodala, že se pak sice vytvořily fronty, oproti sobotní dočasné uzávěře však mělo vše hladší průběh. Dosedělová v neděli také uvedla, že za celou sobotu do zahrady, která zavírá v 18.00, dorazilo 8 052 lidí. Mluvčí už dříve lidem doporučila, aby sledovali na webu zoo údaje o aktuálním počtu návštěvníků.

Mluvčí botanické zahrady Michaela Bičíková ČTK řekla, že k 13.00 přišlo zhruba 1 300 lidí. "Ale ono se to během odpoledne většinou zvedne," podotkla mluvčí s tím, že zahrada se uzavírá v 19.00. "Za včerejšek byla návštěvnost zhruba 3 800 lidí," doplnila v neděli. Lidé si nyní v rozlehlém areálu podle zástupců zahrady prohlédnou třeba rozkvetlé sakury, magnolie či záhony s rozkvetlými narcisy, tulipány a mnoha dalšími jarními květinami.

Zoologické a botanické zahrady byly z rozhodnutí vlády uzavřeny od loňského 18. prosince. Loni během první vlny epidemie nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna, kvůli druhé vlně pak znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v souvislosti s protiepidemickými opatřeními limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.

Vstupenky do zoo lze zakoupit také on-line na webu zahrady a přes internet je možné pořídit i lístky do botanické zahrady.